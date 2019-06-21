Porsche отзывает более 300 спорткаров в России

Берлин, 21 июня. Немецкая компания Porsche отзывает в России 319 автомобилей моделей 718 Boxster (982) и 718 Cayman (982), сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняют «Известия», отзыву подлежат автомобили, реализованные официальными дилерами с июля 2016 года по январь 2019 года. По данным компании, у этих машин недостаточно прочно соединены отдельные элементы передней части кузова.

Владельцам моделей 718 Boxster (982) и 718 Cayman (982), подпадающих под отзыв, рекомендуется обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы проведут бесплатно.

Ранее сообщение об отзыве автомобилей распространила компания Ford: отзыву подлежат 14,5 тысяч автомобилей Explorer из-за проблем с подвеской. Как сообщала «Газета.ру», неисправность может привести к возникновению трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, автоэксперты американского агентства J.D. Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире, оценив надежность и качество автомобилей, в частности тех, что вышли в 2019 году.

Первое место в топе-5 получил Genesis — премиум-подразделение корпорации Hyundai. За 90 дней у 100 автомобилей этой марки было выявлено 63 проблемы. Серебро досталось автомобилям бренда Kia. Тройку лидеров замыкают модели Hyundai. Четвертое и пятое места разделили между собой Ford и Lincoln соответственно. Лучшие среди немецких производителей оказались Mercedes-Benz и Porsche.