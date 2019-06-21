В Брюсселе не смогли объяснить свой призыв к РФ сотрудничать по MH17

В Европейском совете не смогли внятно объяснить, что именно означает приглашение России к «полному сотрудничеству со следствием по MH17», поступившее недавно из Брюсселя. В ответ на запрос Федерального агентства новостей официальный представитель организации Юри Лаас лишь поиграл словами.

«Я думаю, прекрасно ясно, что имеется в виду под сотрудничеством с расследованием, — ответил он на запрос ФАН. — Ничего больше добавить не могу».

Ранее в официальной публикации на сайте высшего политического органа Европейского союза было заявлено о полной поддержке «всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв» катастрофы Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Там же приветствовалось заявление Совместной следственной группы (JIT) о скором предъявлении обвинения четырем лицам, включая трех россиян.

«Призываем Россию в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием и выражаем свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые еще впереди», — говорилось в публикации Европейского совета.

ФАН решило уточнить у Европейского совета, как следует понимать их призыв к России «сотрудничать в полной мере». Означает ли это, что Россию наконец пригласят в Объединенную следственную группу, как об этом просила Москва? Если такие планы действительно есть, то когда наша страна может ожидать официального приглашения и каким должно быть правовое основание для подобного сотрудничества?

К сожалению, в Брюсселе в очередной раз не нашли никакого внятного объяснения своим словам, фактически поддержав фальшивые обвинения против России и ее граждан в причастности к крушению авиалайнера рейса MH17.

Впрочем, в таком ответе Европейского совета нет ничего удивительного — ведь и сама прошедшая 19 июня пресс-конференция JIT, несмотря на громкие заявления, так и не дала внятных ответов на критическую массу вопросов, накопившихся к антироссийской версии гибели лайнера.

Напомним, что Совместная следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, проводит расследование обстоятельств крушения лайнера без участия российских экспертов. Несмотря на это, российская сторона передала JIT документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии».

Кроме того, были представлены результаты высокоточных экспертиз, доказывающих сфальсифицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах следственная группа.