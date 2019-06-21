Врач рассказал, какая пагубная привычка может защитить женщин от рака

Москва, 21 июня. Курение может снизить вероятность появления рака тела матки у женщин, заявил врач-эндокринолог, профессор, член правления ассоциации онкологов Петербурга Лев Берштейн.

Врач объяснил свое суждение тем, что одним из факторов риска развития болезни является гиперэстрогения. Это высокий уровень гормона-эстрогена в женском организме в первую фазу менструального цикла. Курение же снижает выработку и синтез этого гормона, считает эксперт. При этом если рак тела матки образовался, то пагубная привычка лишь ухудшает течение болезни и увеличивает вероятность летального исхода.

Также если женщина принимает эстрогеносодержащие препараты и курит одновременно, это усложняет течение болезни отметил профессор. Кроме того, это увеличивает вероятность смертельного исхода, добавил Берштейн.

При этом, как отметил News.ru, вреда от курения значительно больше, чем пользы.

Ранее министерство здравоохранения назвало вид рака, от которого чаще всего умирают в России. Как напомнил «Царьград», самый высокий показатель летального исхода зафиксирован в России при раке поджелудочной железы.