Волочкова ответила на критику подписчиков

Москва, 21 июня. Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram выдержку из своей книги «Плата за успех», в которой она рассказывает о том, как пришла в балет.

Мемуары постепенно переходят в обращение к подписчикам, в котором Волочкова просит не критиковать ее за то, что она в свои 43 года не выглядит на 23. Танцовщица посоветовала комментаторам посмотреть на свои старые фотографии и сравнить их с сегодняшним днем.

«Вы живете моей жизнью больше, чем своей, потому что моя интереснее! А теперь вопрос! Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Как я танцую, судить моему зрителю и детям, участвующим в моем фестивале «Симфония добра», — пишет она.

В то же время Волочкова подчеркнула, что ей важно мнение каждого, поэтому она не станет закрывать комментарии к своей записи.

Волочкова уже не раз оказывалась в центре скандала. Сперва у нее был конфликт с телеведущей Ксенией Собчак, которая проводила интервью с танцовщицей. Пока с балериной работал гример, журналистка тайком пробралась в спальню и провела там инспекцию на предмет «следов пребывания мужчин», что возмутило ее собеседницу.

Позже Волочкову раскритиковала блогер Лена Миро, которая охарактеризовала ее как «отекшую балерину, которая устраивает странные фотосессии и раздает пьяные интервью». Кроме того, балерину публично обвиняла в алкоголизме телеведущая Дана Борисова, которая в течение нескольких лет лечилась от наркозависимости.

Сама же Волочкова призналась, что может позволить себе бокал шампанского после того, как отработает концертную программу.