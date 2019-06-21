Зеленский дал ответ на петицию об отставке Авакова

Киев, 21 июня. Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова, подчеркнув, что на увольнение министра нет законодательных оснований.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте главы Украины, «законодательно определенные основания для участия президента в отстранении от должности министра внутренних дел пока отсутствуют».

В комментарии Зеленского уточняется, что, согласно законодательству Украины, президент имеет право отстранять от должности только тех чиновников, которых он назначил сам. Таким образом, Авакова может уволить Верховная рада по его собственному желанию или по требованию президента.

Зеленский в своем обращении поблагодарил всех, кто подписал петицию, за гражданскую позицию и призвал неуклонно соблюдать конституцию страны.

Напомним, петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Украины Авакова за три дня набрала 25 тысяч голосов. Обращение было зарегистрировано на сайте президента Украины Романом Василенко 2 июня.

Протесты с требованием отставки Авакова прошли в нескольких городах Украины после инцидента в Переяславле-Хмельницком. Двое нетрезвых полицейских 31 мая ранили пятилетнего мальчика, который гулял во дворе. По версии полиции Киевской области, выстрел произвел правоохранитель, который «пристреливал ружье». Стрелявший и его знакомый, который оказался также сотрудником силового ведомства, были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а затем арестованы судом на два месяца.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, от занимаемых должностей также отстранили руководителей Переяславль-Хмельницкого отдела полиции.

Несмотря на общественный резонанс, Аваков отказался писать заявление об отставке. Министр также высказался против ухода в отставку главы Национальной полиции Сергея Князева.