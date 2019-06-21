Помпео порекомендует Индии рассмотреть альтернативы покупке С-400

Вашингтон, 21 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе предстоящего визита в Индию порекомендует властям страны рассмотреть альтернативы покупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента Штатов на спецбрифинге.

«Мы призывали наших союзников и партнеров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — Прим. ФАН)», — подчеркнула она.

Действующая американская администрация, по ее словам, активно принимала меры по расширению взаимодействия с Индией в военной сфере. Однако Нью-Дели все еще рассматривает покупку российских систем.

Госсекретарь США, отметим, посетит в период с 24 по 30 июня Индию, Японию, Шри-Ланку и Республику Корея.

Напомним, С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Соединенные Штаты выступают против закупки странами российских ЗРС. При том, что Турция, например, считает, что оружие не уступает аналогам НАТО по качеству, при этом стоит дешевле.

По мнению The National Interest, продажа С-400 Анкаре уже привела к расколу в Североатлантическом альянсе. Если сделка будет полностью завершена, Россия сможет разместить системы с мощными РЛС на территории военно-политического блока.

Ранее стало известно, что США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Президент турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что вопрос поставки комплексов давно решен, а Анкара не будет предпринимать никаких шагов назад из-за позиции США.