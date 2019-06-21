Политолог поставил диагноз украинцу, призвавшему требовать от РФ «компенсаций за Крым»

Лидер украинского движения «Спильна справа» Александр Данилюк призвал сограждан подавать иски против России из-за «аннексии» Крыма и гражданской войны, которую Киев развязал в Донбассе. Активист считает, что граждане Украины якобы могут претендовать на десятки триллионов долларов.

«Любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах. Но переселенцы, участники боевых действий, пленные — обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию», — заявил Данилюк.

Публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей признался, что был немало удивлен высказыванием украинского «активиста. По мнению политолога, Данилюк страдает от заболеваний нервной системы.

«Я не знаю, как это можно трактовать. Это размягчение мозга. Если вы готовы судиться с Россией, это значит, что вы не имеете права претендовать на то, за что вы хотели бы получить компенсацию. Это добровольное признание того, что мы готовы вам это отдать, только дайте нам денежек», — говорит аналитик.

Леонид Крутаков затруднился объяснить, с чем связан поток одиозных и неадекватных заявлений украинских политиков и общественников.

«Не знаю, чем это обусловлено. Может, на Украине появился энцефалитный комар, прилетел и всех покусал», — продолжает политолог.

Собеседник ФАН добавил, что единственное, на что могут уповать украинские элиты — это антироссийская риторика. Если бы власти и лидеры общественного мнения не делали воинственных заявлений, то им бы пришлось признать, что Крым воссоединился с Россией на законных основаниях. А значит, все их претензии априори абсурдны.

«А что им еще остается делать? Признать, что у них идет гражданская война? Тогда и выборы признавать не надо. Ни [Владимира] Зеленского, ни [Петра] Порошенко, ни в Верховную раду. В стране военное положение, о чем можно говорить? Но они его не объявляют, но при этом Россия [по версии Киева] проводит «акты агрессии», — высказался эксперт.

Он констатировал, что современная Украина является квазигосударством.

«Это — фейковое государство. Они пытаются математически создать структуры, которые есть в других государствах, типа поста президента, парламента, и прочего. Но государство имеет другую основу, некий общественный договор, который устраивает всех, и ради которого каждый гражданин жертвует своим правом на свободу ради общих интересов», — заметил собеседник ФАН.

В заключение он добавил, что Киев пытается выстроить украинское государство исключительно на контрпродуктивных идеях.