США продолжают препятствовать выходу беженцев из «Эр-Рукбана», однако этот процесс понемногу развивается. Так, 19 июня из лагеря на юге Хомса вернулись 543 человека, в том числе 164 женщины и 260 детей, выведены 44 единицы техники.

Всего с 23 марта этого года американскую зону оккупации вокруг Ат-Танфа покинули 14890 человек, из них 4251 женщина и 7556 детей, также выведены 652 единицы техники, передает местный источник в соцсети Facebook. Подробнее о постепенном и нелегком процессе эвакуации мирных граждан из «Эр-Рукбана» читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Российские военные и волонтеры из Сирийского Красного Полумесяца оказали людям медицинскую и продовольственную помощь, в то время как сирийские власти завершили регистрацию имен и личных данных.

Затем на выделенных администрацией провинции Хомс автобусах их перевезли в центры временного проживания, откуда они скоро смогут вернуться к постоянным местам жительства в освобожденных Сирийской арабской армией (САА) от терроризма районах.

Представители профильных структур ООН, как и почти 15 тысяч вышедших из лагеря «Эр-Рукбан» сирийцев, высоко оценивают усилия правительства САР и РФ по обеспечению добровольного и безопасного возвращения граждан в избранные места проживания. Однако руководство США, преследуя собственные политические интересы, по-прежнему препятствует процессу расселения беженцев.

При непосредственной поддержке американских военных усилилось давление на жителей лагеря со стороны подконтрольных им бандформирований в целях блокирования любых попыток покинуть его территорию. Взимаемая боевиками плата за выход возросла с 400 до 1000 долларов с человека, что просто не посильно ни одному жителю лагеря.

Между тем положение обитателей «Эр-Рукбана» все также сопряжено с постоянными голодом и жаждой, нехваткой медикаментов. Это уже привело к гибели многих, в основном детей и женщин. Оккупационные силы США предоставляют продовольствие, лекарства и воду только террористическим группам в регионе.

И, несмотря на то, что ООН заявила о своей готовности поучаствовать в разрешении проблемы расселения «Эр-Рукбана», на настоящий момент никаких реальных действий, результатом которых могло бы стать увеличение потока покидающих этот «лагерь смерти» людей, со стороны организации не предпринимается.

В то же время гуманитарная ситуация там, где продолжают находиться в ужасающих условиях еще около 28 тысяч сирийцев, стремительно ухудшается. И ответственность за жизнь людей, вынужденных по-прежнему влачить жалкое существование, целиком и полностью лежит на США, убежден доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Свое мнение эксперт высказал корреспонденту ФАН.

«Недавно также поступали данные, что три семьи из «Эр-Рукбана» купили разваленный джип у боевиков за немалое количество долларов и еле-еле добрались до гумкоридора. То есть люди пытаются уехать оттуда на последних развалюхах. Там внутри вооруженные члены проамериканских бандгрупп, одетые в форму США и с автоматами из Штатов, выполняют роль как бы военной полиции, контролируя все передвижения. Для них торговля билетами из зоны Ат-Танфа превратилась в целый бизнес. Вашингтон же понимает, что как только все вынужденные переселенцы покинут «Эр-Рукбан», то и самим американцам придется уходить с оккупированной территории», — пояснил наш собеседник.

У Соединенных Штатов больше не осталось никаких внятных прикрытий для собственного незаконного военного пребывания на юге Хомса, и потому они так крепко вцепились в старую легенду, в которую и западные обыватели уже почти не верят.