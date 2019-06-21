Певцов ищет здание для своего театра

Москва, 21 июня. Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить здание под театр для его курса.

Народный артист России записал видеообращение и опубликовал его на странице в Instagram.

Певцов сообщил, что семь лет назад он был мастером курса в Институте современного искусства. По его словам, его курс «стал маленьким театром».

«Уважаемый Владимир Владимирович, я вас приветствую… Мы закончили институт с ребятами, имея готовый репертуар. Мы стали театром! Но у нас не было дома», — сказал 55-летний актер.

Он сообщил, что понимает, что в российской столице лишних помещений под театр нет, поэтому попросил главу государства работать в ДК им. Горбунова, которое находится по соседству с учебным заведением.

«Здание уже несколько лет стоит пустым, с тех пор, как оттуда ушел Театр мюзикла – там нет театральной жизни. Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, которое внесет веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм», — подчеркнул артист.

Управляющий ДК им. Горбунова Алексей Ларин в беседе с РИА Новости заявил, что «здание не пустеет». При этом, отметим, в афише ДК на сегодняшний день только четыре мероприятия с июля по ноябрь.