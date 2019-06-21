США просят Совбез ООН провести встречу по Ирану

Вашингтон, 21 июня. Власти США обратились в Совбез ООН с просьбой провести встречу по Ирану за закрытыми дверями. Об этом в пятницу заявил неназванный дипломат.

«Мы проинформируем Совет Безопасности о дальнейших событиях в отношении Ирана и представим дальнейшую информацию о нашем расследовании недавнего инцидента с танкерами», — говорится в заявлении миссии США при ООН, которую цитирует Reuters.

В пятницу президент США Дональд Трампа заявил, что отменил удар дрона по Ирану, поскольку он вызвал бы много жертв среди мирного населения. По его словам, планировалось нанести удар по трем различным объектам, однако военные сказали, что в этом случае погибло бы не менее 150 человек.

«За 10 минут до удара я остановил его. Открывать огонь с беспилотника — несоразмерные действия. Я не спешу, наши вооруженные силы перестраиваются, обновляются и готовы к действию, они пока лучшие в мире», — пишет Трамп в Twitter.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019 г.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Принадлежащий Норвегии Front Altair шел под флагом Маршалловых островов, а принадлежащий Японии Kokuka Courageous следовал под флагом Панамы. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Среди моряков Front Altair находись 11 граждан РФ. В результате атаки никто не пострадал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты убеждены в ответственности Ирана за атаки в Оманском заливе. Отметим, что еще до официального заявления Помпео российский политолог Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможной попытке Запада и США использовать инцидент для обвинения Ирана.

Вашингтон выложил в Сеть видео танкера и отплывающей от него лодки, утверждая, что в ней находились иранские военные, которые снимали с корабля мину, чтобы замести следы. Однако власти Германии посчитали, что данное видео ничего не доказывает.