США просят Совбез ООН провести встречу по Ирану

Вашингтон, 21 июня. Власти США обратились в Совбез ООН с просьбой провести встречу по Ирану за закрытыми дверями. Об этом в пятницу заявил неназванный дипломат.

В пятницу президент США Дональд Трампа заявил, что отменил удар дрона по Ирану, поскольку он вызвал бы много жертв среди мирного населения. По его словам, планировалось нанести удар по трем различным объектам, однако военные сказали, что в этом случае погибло бы не менее 150 человек.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!