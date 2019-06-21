ДНР заявила о применении ВСУ запрещенных форсфорных боеприпасов

Донецк, 21 июня. Вооруженные силы Украины впервые в текущем году применили фосфорные боеприпасы при обстрелах территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики на текущей неделе четырежды обстреливали из минометов населенный пункт Доломитное на окраине Горловки. После атаки военные ДНР нашли часть 120-миллиметровой мины, начиненной фосфором.

Осколок боеприпаса был представлен во время брифинга. Как отметил Басурин, данный вид вооружения способен выжигать целые кварталы, его запретили к использованию протоколом Женевской конвенции в 1977 году.

«Применение же фосфора по населенному пункту ДНР вызывает глубокие сомнения в адекватности украинских силовиков», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.