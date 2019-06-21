Спикер парламента Грузии ушел в отставку после протестов. События дня. ФАН-ТВ

«Русофобская провокация» в Грузии
Массовые протесты захлестнули Грузию. Митингующие добились своего — спикер парламента страны ушел в отставку. Также демонстранты требуют главу МВД и председателя Службы безопасности покинуть свои посты. Массовые волнения, в результате которых пострадали более 240 человек, начались еще накануне. В Грузии проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президент МАП россиянин Сергей Гаврилов по регламенту сел в кресло спикера парламента. Это сразу же вызвало агрессию среди оппозиционеров. Российской делегации пришлось покинуть страну. Кстати, это также было требованием демонстрантов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протестную акцию «русофобской провокацией».
«Были агрессивные проявления в отношении граждан России. Там был вопрос их личной безопасности. И на фоне проведения международного мероприятия это вызывает осуждение. Конечно, подобные проявления русофобии вызывают обеспокоенность, поскольку эту страну посещают много туристов из России», — отметил Дмитрий Песков.
В министерстве иностранных дел России также назвали ситуацию «кошмарной провокацией». Официальный представитель МИД Мария Захарова считает акцию борьбой за власть между партиями. Дипломат подчеркнула, что Сергей Гаврилов прибыл в Грузию не просто так, а «по приглашению и с мирными целями».
«Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот чем это воспетое веками гостеприимство закончилось», написала в социальных сетях Мария Захарова.
Политологи увидели в протестах американский след. Доказательства налицо. Демонстранты выступают с символикой США. А соцсети пестрят комментариями американцев, которые подталкивают местных жителей к беспорядкам. Да и чего далеко ходить, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явный антироссийский характер.
Кстати, ситуация в Грузии стала темой заседания Совета безопасности под председательством президента России Владимира Путина. Там протесты назвали опасным проявлением.
Дело Голунова. Продолжение.
МВД обнаружило нарушения в действиях полицейских, которые задержали журналиста «Медузы». Дело, по которому прекратили уголовное преследование Голунова, направят в прокуратуру Москвы. После дело могут передать в Следственный комитет.
Резонансная история подтолкнула МВД создать специальные подразделения, которые будут следить за работой полицейских, расследующих дела, связанные с наркотиками. Предполагается, что новую структуру сформируют в составе Службы собственной безопасности МВД. Кстати, такое поручение глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев дал после прямой линии с президентом. В ходе нее Владимир Путин заявил, что необходимо наладить контроль над правоохранительными органами.
Напомним, в начале июня полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Но доказательств преступления полиция не нашла. Голунова сразу же освободили. Высокопоставленные сотрудники МВД, связанные с делом журналиста, по указу президента уже уволены.
Конференции «Россия — Африка»
Российско-африканское сотрудничество 21 июня обсудили на конференции «Россия — Африка». Главные темы — развитие отношений в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, цифровые технологии, образование и здравоохранение. Свое мнение о связях между странами высказала экс-министр образования Нигерии Обигели Эзеквесили.
«Я помню, что Россия была одной из тех стран, с которой у нас были очень тесные программы обмена, Россия предлагала стипендии нигерийским студентам, которые могли приезжать в Россию и изучать медицину. Интересно посмотреть, как вы предлагаете теперь эту модель в виде кластерного подхода. Мне особенно нравится, что это фактически такой шаблон, который объединяет различных интересантов вместе. Браво!», — сказала Обигели Эзеквесили.
Но все же основной вопрос — торгово-экономические отношения между странами. С каждым годом они прогрессируют. Только в 2018 году товарооборот России со странами Африки превысил 20 миллиардов долларов. Премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев отметил, что правительство сделает все возможное, чтобы партнерство было успешным.
«Число активных международных игроков увеличилось, конкуренция между ними увеличилась, чтобы сохранить лидерство, вчерашние защитники свободной торговли... мы предлагаем решить это вместе. Особенно если подходы решения глобальных проблем близки, как у России, так и у государств Африки», — сказал Медведев.
Кстати, дальнейшие отношения между двумя странами обсудят вновь в этом году. 24 октября в Сочи пройдет форум «Россия — Африка». Его посетят президенты России и Египта.