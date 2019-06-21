Спикер парламента Грузии ушел в отставку после протестов. События дня. ФАН-ТВ

«Русофобская провокация» в Грузии

Массовые протесты захлестнули Грузию. Митингующие добились своего — спикер парламента страны ушел в отставку. Также демонстранты требуют главу МВД и председателя Службы безопасности покинуть свои посты. Массовые волнения, в результате которых пострадали более 240 человек, начались еще накануне. В Грузии проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президент МАП россиянин Сергей Гаврилов по регламенту сел в кресло спикера парламента. Это сразу же вызвало агрессию среди оппозиционеров. Российской делегации пришлось покинуть страну. Кстати, это также было требованием демонстрантов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протестную акцию «русофобской провокацией».

«Были агрессивные проявления в отношении граждан России. Там был вопрос их личной безопасности. И на фоне проведения международного мероприятия это вызывает осуждение. Конечно, подобные проявления русофобии вызывают обеспокоенность, поскольку эту страну посещают много туристов из России», — отметил Дмитрий Песков.

В министерстве иностранных дел России также назвали ситуацию «кошмарной провокацией». Официальный представитель МИД Мария Захарова считает акцию борьбой за власть между партиями. Дипломат подчеркнула, что Сергей Гаврилов прибыл в Грузию не просто так, а «по приглашению и с мирными целями».

«Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот чем это воспетое веками гостеприимство закончилось», написала в социальных сетях Мария Захарова.

Политологи увидели в протестах американский след. Доказательства налицо. Демонстранты выступают с символикой США. А соцсети пестрят комментариями американцев, которые подталкивают местных жителей к беспорядкам. Да и чего далеко ходить, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явный антироссийский характер.

Кстати, ситуация в Грузии стала темой заседания Совета безопасности под председательством президента России Владимира Путина. Там протесты назвали опасным проявлением.