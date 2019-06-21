Нападающий «Зенита» Панюков обошелся «Уралу» в миллион евро

Санкт-Петербург, 21 июня. Нападающий «Зенита» Андрей Панюков перешел в «Урал» за один миллион евро. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Отмечается, что футболист выступал за екатеринбургский клуб в прошедшем сезоне на правах аренды: в соглашении между клубами не была предусмотрена опция выкупа, и стороны приступили к переговорам еще весной.

Панюковым также интересовались «Ростов» и «Рубин», однако именно «Урал» проявил наибольшую заинтересованность. Кроме того, сам футболист считал продолжение карьеры в Екатеринбурге своим приоритетом.

Напомним, Андрей Панюков — воспитанник московского «Динамо», за который выступал до 2015 года. В «Зенит» нападающий пришел летом 2017 года из литовского «Атлантаса». В составе клуба игрок провел 38 матчей, забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач. За «Урал» в текущем сезоне Панюков сыграл в 26 встречах, семь раз отличился и дважды ассистировал партнерам.