Орешкин не видит причин для рецессии в России

Минск, 21 июня. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что пока не видит причин для технической рецессии в стране. Таким образом, он опроверг мнение экспертов, которые предположили, что во втором квартале в России может начаться рецессия.

«Что такое рецессия? Рецессия — это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов​​​. Пока вряд ли», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Более того, глава Минэкономразвития предсказал рост экономики в июне, который должен превышать майские показатели. Определяющими же с точки зрения роста ВВП будут результаты третьего квартала. Именно они наиболее явно отражают динамику экономического роста за год.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии, заявил, что за последние несколько лет доходы россиян действительно упали из-за кризиса на рынке традиционных для России товаров — нефти, газа, металлургии и химической промышленности. Наиболее большой спад был в 2016 году. Однако в настоящее время доходы россиян начинают постепенно расти.