Замминистра обороны РФ вручил дипломы выпускникам Вольского филиала Военной академии МТО

Вольск, 21 июня. Торжественная церемония выпуска 385 офицеров прошла в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени Хрулева. Дипломы выпускникам вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Помните, товарищи, что главные испытания вас ждут впереди! Независимо от ваших желаний, они встретят вас еще не раз. Готовьтесь к ним уже сегодня и никогда не прекращайте учиться», — приводит слова Булгакова пресс-служба Минобороны РФ.

В МО РФ отметили, что в этом году 44 офицера завершили службу с отличием, шесть человек удостоились золотых медалей. Также в рамках визита в Вольск замминистра обороны РФ осмотрел полигон учебного заведения, где развернут блочно-модульный городок на 200 человек.

Кроме того, Булгаков принял участие в торжественном открытии мемориала «Героев Советского Союза – выпускниками училища». На памятных досках размещены имена 39 Героев Советского Союза. Воспитанники училища прославились в сражениях в небе над республиканской Испанией, при спасении экипажа «Челюскин» и на фронтах Великой Отечественной войны. Также Булгаков открыл в Вольском филиале комплекс с зимнем плавательным бассейном на пять дорожек, трехметровой вышкой и двумя тренажерными залами.

Ранее в пятницу глава Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии выпуска более 900 офицеров Военно-морской академии им. Кузнецова в Кронштадте. Церемония состоялась на Якорной площади в Кронштадте. Выпускникам вручили кортики, погоны и дипломы об окончании академии. Студентов произвели в морские офицеры.