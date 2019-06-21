Стариков предложил эффективный ответ на кибератаки США на Россию

На фоне происходящего в Грузии, где явно чувствуется рука американских кукловодов, в новом свете предстают кибератаки США на Россию, которую подтвердила The New York Times. Напомним, в статье NYT сообщалось об участившихся американских кибератаках на Россию, которые, по версии источников издания, проводятся с целью демонстрации новых возможностей США по применению киберинструментов.

О том, что последние события в Грузии инспирированы Соединенными Штатами, Федеральному агентству новостей в частности рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, нападение на которого во время Межпарламентской ассамблеи православия стало сигналом для попытки государственного переворота в этой стране.

Политика США строится по известной поговорке: «Вор кричит — держите вора», считает писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков. Вашингтон, беспардонно вмешиваясь в дела других стран и пытаясь нести туда «демократию» (в своем понимании), пытается обвинять в якобы «вмешательстве» именно Россию, отмечает он.

«Как гласит русская поговорка: «Громче всех «держи вора» кричит сам вор», — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому, когда Соединенные Штаты кого-то обвиняют в кибератаках, это значит, что они сами совершают кибератаки. Если Соединенные Штаты кого-то обвиняют во вмешательстве в выборы, это значит, что они не только неоднократно вмешивались в выборный процесс в других государствах, но планируют это делать впредь и занимаются этим в данный момент».

Писатель напомнил, что Россию неоднократно обвиняли в якобы «вмешательстве» в американские выборы. Обвинения выдвигались в адрес некоей структуры, которая носит название «Агентство интернет-исследований» и которую СМИ связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Впрочем, «расследование» спецпрокурора США Роберта Мюллера с позором провалилось, а сам он не менее позорно бежал, подав в отставку со своего поста.

Но что если допустить, что с словах американцев есть доля правды, говорит собеседник ФАН. Что же в таком случае получается? Некое «Агентство интернет-исследований» оказалось настолько всесильным, что сумело привести к власти президента США Дональда Трампа. Заодно избавив Америку, да и весь мир от такого сомнительного «подарка», как Хиллари Клинтон во главе одной из сверхдержав. То есть одной российской организации удалось «избавить» Россию от Хиллари, при которой нашей стране, наверняка, было бы значительно сложнее отстаивать свои интересы на международной арене. Ведь Трамп, который скорее сосредоточен на внутреннем противостоянии с демократами, в этом качестве для России гораздо более выгодная фигура, признают специалисты по американской политике.

США, бездоказательно обвиняя так называемое «АИИ» во вмешательстве, фактически обвиняют Россию в ведении гибридной войны, но на самом деле ведут ее сами, говорит Стариков.

«В этой ситуации, когда Соединенные Штаты фактически открыто проговариваются о своих потенциальных планах и о способах их осуществления, встает вопрос: а что делать Российской Федерации? Мы пытались в течение многих лет доказать, что Россия ни в какие выборы не вмешивалась, и что все обвинения в адрес «Агентства интернет-исследований» — полный абсурд. Но нас никто не слышит. Мы говорили, что Россия уважает выборный процесс в других государствах и не собирается никуда вмешиваться. Но нас никто не слышит. Так что ж, может быть, нам для примера стоит начать делать именно то, в чем нас обвиняют? И тем самым показать нашим партерам, что ни к чему хорошему для них это не приведет. Либо мы все вместе не вмешиваемся в чужие дела, либо каждое государство получает «право» вмешиваться куда считает нужным?»

Впрочем, требовать от Вашингтона, чтобы он прекратил вмешательство в дела других стран, совершенно бесперспективно: США никогда не откажутся от подобной политики, говорит Стариков. Америка проводит против нас кибератаки и даже этого не стесняется, напоминает писатель. А, если исходить из американской версии относительно «Агентства интернет-исследований», может быть, стоит взять идею на вооружение? — задается вопросом Стариков. Например, министерству обороны России или ГРУ создавать аналогичные подразделения, чтобы быть готовыми к гибридным войнам. В задачи таких подразделений должны входить не только хакерские атаки: нужны полноценные формирования, ведущие деятельность в интернет-пространстве в интересах России — начиная с комментариев в соцсетях и заканчивая собственными информационными ресурсами, считает собеседник ФАН.

Стариков напоминает, что США на самом деле уже давно создают подобные подразделения — они есть и на американской территории, и в Европе. В качестве примера писатель привел информацию, что подобное подразделение, созданное с целью разрушения России, действует в Чехии, где оно аффилировано с финансируемым конгрессом США «Радио Свобода», признанным в России иностранным агентом.