Дроздов назвал ахинеей заявления о его «скандальном уходе» из «В мире животных»

Москва, 21 июня. Знаменитый российский ученый и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал сообщения о «скандальном уходе» из передачи «В мире животных».

В СМИ ранее появилась информация о том, что ведущий программы покинул проект из-за проблем с заработной платой. Заявлялось также о том, что его якобы «выгнали» из «В мире животных».

Опубликованную изданиями информацию ученый назвал ахинеей. Дроздов подчеркнул, что не работает в качестве ведущего или соведущего уже более полугода, однако является единомышленником авторов программы и научным консультантом.

«Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Ученый также отметил, что проблем с выплатой заработной платы не было и тогда, когда он работал над проектом и вел передачу.

Напомним, Дроздов объявил, что больше не принимает участие в съемках программы «В мире животных», в начале июня. По его словам, зрители в течение полугода смотрят старые выпуски.

Главной причиной ухода телеведущего из программы стала серьезная травма, которую Дроздов получил по время падения. Он сломал четыре ребра. После этого ученый постоянно посещает больницу и проходит специальные процедуры. По словам Дроздова, этим летом он планирует отправиться на лечение, заняться своим здоровьем и отказаться от участия в фестивалях, которые пройдут в Крыму.

Ученый подчеркнул, что не захочет со временем вернуться в программу. По словам Дроздова, преподавание и работа в МГУ — его любимое занятие. Он также сообщил, функции ведущего переданы его преемнику Алексею Лапину. Ученый продолжит сотрудничество с передачей на добровольных началах.

«В мире животных» — советская и российская телепередача, посвященная зоологии и исследованию животного мира. Первая серия вышла в эфир 17 апреля 1968 года. В общей сложности зрители увидели более тысячи выпусков телепрограммы. В настоящее время передача выпускается на канале «Карусель».