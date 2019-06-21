Суд отправил главу Пушкинского района Подмосковья в СИЗО до середины августа

Москва, 21 июня. Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков, обвиняемый в получении взятки от застройщика за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию, арестован до 13 августа. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Жиркова меру пресечения в виде ареста до 13 августа», — приводит ТАСС слова судьи.

Адвокаты чиновника просили суд поместить Жиркова под домашний арест. Однако суд не удовлетворил ходатайство защиты главы Пушкинского района Подмосковья, отметил «Ридус».

По данным следствия, Жирков, являясь главой Балашихи, получил четыре года назад от застройщика нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство, добавил «Царьград».