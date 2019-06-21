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Васильев ужаснулся Лободе в образе «ресторанной певички» на премии «МУЗ-ТВ»

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Васильев ужаснулся Лободе в образе «ресторанной певички» на премии «МУЗ-ТВ»

Москва, 21 июня. Телеведущий и историк моды Александр Васильев раскритиковал образ певицы Светланы Лободы на премии «МУЗ-ТВ». Васильев сравнил внешний вид певицы на мероприятии с образом «ресторанной певички».

«Светлана — самая топовая певица в России: она должна выглядеть суперзвездой, а не ресторанной певичкой», — заявил Васильев в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

На премии «МУЗ-ТВ» Лобода появилась в коротком блестящем платье с глубоким вырезом и объемными рукавами. Платье певица дополнила грубыми ботильонами со шнуровкой.

Васильев ужаснулся Лободе в образе «ресторанной певички» на премии «МУЗ-ТВ»

Васильев ужаснулся тому, как обувь «обрезала» длинные ноги певицы. Историк моды заявил, что грубую обувь стоило заменить на босоножки с тонкими перепонками на высоком каблуке. Кроме того, Васильев не оценил необычные рукава платья, которые, по его мнению, сделали образ тяжелым.

Лобода запомнилась на премии «МУЗ-ТВ» не только ярким образом, но также и скандалом с российским исполнителем Сергеем Лазаревым. Инцидент произошел во время прогона номера Лободы. По словам очевидца, Лазарев начал высказывать претензии режиссеру церемонии награждения и всем сидящим вокруг.

Оба участника конфликта успели прокомментировать скандал. Лобода переадресовала вопрос о причинах ссоры Лазареву, а тот в свою очередь процитировал одесский анекдот, посоветовав не верить всем слухам.

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Автор: Сергей Петров
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