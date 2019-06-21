Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 21 июня.

Тбилиси захлестнули протесты, которые произошли по указке Запада во главе с США. В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу.

Пострадавший от нападения в Тбилиси депутат ГД Сергей Гаврилов рассказал, как США координировали действия грузинских радикалов. Пострадавший в Тбилиси депутат Гаврилов рассказал, кто стоит за попыткой переворота в Грузии.

Симоньян прокомментировала протесты в Грузии. Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси.

Обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Краснодарского края выясняют следователи. Вертолет Ми-2 разбился в станице на Кубани, погиб пилот.

Место происшествия оцепили. Взрыв прогремел в мечети в Багдаде, есть погибшие.

В Киеве заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского. Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Путиным, заявили в Раде.

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием обучения в школе. Путин поздравил выпускников России с окончанием школы.

Ольга Бузова выступила перед выпускниками в Кремле. По мнению россиян, девушка выбрала слишком откровенный наряд. Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле.

Глава Петербурга Александр Беглов дал поручение проработать вопрос строительства школьных спортплощадок за счет инвесторов. Беглов поручил изучить опыт создания спорткомлексов при школах за счет инвесторов.

Политический аналитик и социолог Алексей Филиппов уверен, что без патриотов РФ не было бы мира в САР. Эксперт: Русские патриоты внесли свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии.