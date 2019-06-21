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Бывший муж Водяновой женился на беременной подруге

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Бывший муж Водяновой женился на беременной подруге

Лондон, 21 июня. Бывший муж российской модели Натальи Водяновой — британский аристократ Джастин Портман — женился на своей избраннице Морган Снайдер. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Как передает портал «Teleprogramma.pro», свадебная церемония состоялась в графстве Херефордшир. По информации СМИ, в этом графстве Портман провел свое детство.

Судя по снимку, который он опубликовал на своей странице в соцсети, Морган Снайдер находится в интересном положении. Подвенечное платье, в которое была одета девушка на церемонии, очерчивает округлившийся живот. По информации из социальных сетей, беременная подруга Портмана является актрисой и ювелирным дизайнером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My beautiful new wife ???? @morganesnyder #shotgunwedding

Публикация от Justin Portman (@justinportman)

Отмечается, что на церемонии бракосочетания также присутствовала 13-летняя Нева — дочь Портмана и Водяновой.

Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман расстались в 2011 году. У них трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Всего у модели пятеро детей. Сейчас она замужем за французским миллиардером Антуаном Арно. В пятый раз Водянова стала мамой в 2016 году.

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Автор: Сергей Петров
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