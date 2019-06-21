Бузова и Собчак спели в обнимку о водице
Москва, 21 июня. Певица Ольга Бузова спела дуэтом с телеведущей Ксенией Собчак. При этом они обнимались и пританцовывали.
Ролик был снят на премии «Муз-TV». Бузова опубликовала его в своем аккаунте в Instagram.
«Твои слова — водица, так не годится», — пропели они за кулисами.
Знаю, что вы очень скучаете по моим влогам ???? Решила выпустить #olgabuzovalive о закулисье премии Музтв ???????? В нем я расскажу и покажу всю правду о церемонии???????????? Пришло время всем узнать правду ???????????? ссылка в сторис и шапке профиля ???????? Приятного просмотра????
Затем певица поинтересовалась, понравилась ли Собчак песня, и журналистка честно призналась, что нет. Видео набрало уже более двух миллионов просмотров.
Отметим, что подписчики Бузовой разделили мнение Собчак, правда, были более критичны в своих оценках.
«Просто противно смотреть,ни голоса ни мозгов», — заявила @alina_osiyanova777
«Собчак как всегда правду в лоб!», «Собчак все верно сказала», — написали другие юзеры.
Напомним, в начале июня у Собчак и Бузовой возник конфликт по поводу одежды. По словам Собчак, один из ее друзей является модным дизайнером и он попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда. Но, по мнению журналистки, стороны должны были решать этот вопрос без ее участия. Обо всем этом она написала у себя в Instagram.
Несмотря на то, что имя дизайнера названо не было, Бузова сделала выводы самостоятельно и пообещала вернуть дизайнеру все купленные вещи. Собчак тогда заметила, что певица ведет себя неверно и ей следует извиниться за распространение «каких-то дурацких обвинений» и непроверенных слухов про достойного и незнакомого человека.
Однако уже через несколько дней они помирились. Это произошло на презентации нового клипа Бузовой. Собчак посетила мероприятие и подарила девушке большой букет цветов.