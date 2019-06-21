Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Бузова и Собчак спели в обнимку о водице

584
0 Оставить комментарий

Бузова и Собчак спели в обнимку о водице

Москва, 21 июня. Певица Ольга Бузова спела дуэтом с телеведущей Ксенией Собчак. При этом они обнимались и пританцовывали.

Ролик был снят на премии «Муз-TV». Бузова опубликовала его в своем аккаунте в Instagram.

«Твои слова — водица, так не годится», — пропели они за кулисами.

Затем певица поинтересовалась, понравилась ли Собчак песня, и журналистка честно призналась, что нет. Видео набрало уже более двух миллионов просмотров.

Отметим, что подписчики Бузовой разделили мнение Собчак, правда, были более критичны в своих оценках.

«Просто противно смотреть,ни голоса ни мозгов», — заявила @alina_osiyanova777

«Собчак как всегда правду в лоб!», «Собчак все верно сказала», — написали другие юзеры.

Напомним, в начале июня у Собчак и Бузовой возник конфликт по поводу одежды. По словам Собчак,  один из ее друзей является модным дизайнером и он попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда. Но, по мнению журналистки, стороны должны были решать этот вопрос без ее участия. Обо всем этом она написала у себя в Instagram.

Несмотря на то, что имя дизайнера названо не было, Бузова сделала выводы самостоятельно и пообещала вернуть дизайнеру все купленные вещи. Собчак тогда заметила, что певица ведет себя неверно и ей следует извиниться за распространение «каких-то дурацких обвинений» и непроверенных слухов про достойного и незнакомого человека.

Однако уже через несколько дней они помирились. Это произошло на презентации нового клипа Бузовой. Собчак посетила мероприятие и подарила девушке большой букет цветов.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров