МИД РФ заявил, что США и Иран балансируют на грани войны

Москва, 21 июня. Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны, считает заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Российский дипломат прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, однако позже отменил свое решение.

«По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная. Я бы назвал это балансированием на грани войны», — сказал представитель дипломатического ведомства.

Рябков добавил, что тот факт, что вопрос о применении силы находился на уровне принятия решения, подтверждает, что американская сторона «провоцирует ситуацию», сообщил Infox.ru.

Россия призывает США взвесить все последствия от опрометчивых шагов в отношении Ирана, приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана, отметил «Царьград». Кроме того, Тегеран заявил, что не стал сбивать американский самолет, который летел рядом с летательным аппаратом и также нарушил воздушное пространство страны. США заявили, что беспилотник был сбит в международном пространстве.