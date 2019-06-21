Страдающей от рака звезде «Экипажа» поклонники подарили лабутены

Федеральное агентство новостей привлекло внимание читателей к судьбе известной советской и российской актрисы, звезды фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александры Яковлевой, которая, тяжело болея, решила попрощаться с поклонниками на сцене. Бенефис Александры Яковлевой в спектакле «Две женщины и лейтенант» на одной из сценических площадок Петербурга (города, с которым связана творческая жизнь актрисы) прошел при аншлаге и с огромным успехом. Зрители, стоя, долгими овациями и криками «Браво!» приветствовали любимую звезду, которая мужественно борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

О том, как важно не только артисту, но и любому человеку внимание и поддержка, рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который ранее привлек внимание общественности к бенефису Яковлевой.

«Люди откликнулись на призыв Александры Яковлевой и пришли на ее бенефис. Аншлаг случился. Надеюсь, мой призыв к поклонникам актрисы хоть немного повлиял на это, — отметил Вадим в комментарии ФАН. — Прекрасно себя проявил в этой истории Андрей Малахов. Благодарю за эфир с Александрой, иначе бы люди не узнали о ее «последнем желании». Надеюсь, лабутены, которые Малахов пообещал купить Яковлевой сразу после эфира, уже на ногах актрисы».

Лабутены у Яковлевой действительно уже есть, но вот имеет ли к этому отношение Малахов, остается ее маленькой тайной. Во время эфира она в шутку посетовала, что у нее до сих пор нет этих модных и популярных туфель, и прямо после спектакля поклонники вручили ей вожделенные лабутены. Яковлева была очень тронута и не скрывала этого.

По словам Манукяна, учитывая состояние Яковлевой, для нее каждый выход на сцену может стать последним.

«Меня восхищает ее мужество, то, что она решила играть на сцене до последнего дня. Хочу поблагодарить каждого зрителя, который пришел к Александре Яковлевой на бенефис», — говорит блогер.

Вадим рассказал, что история Яковлевой заставила его вспомнить трагикомедию Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

«В начале пьесы кажется, что мать главной героини доживает последние часы. Но любящая дочь решает во что бы то ни стало продлить маме жизнь. Женщина каждый день делает матери сюрпризы и дарит приятные эмоции. В финале пьесы, казалось бы, умиравшая женщина говорит, что у нее есть силы, чтобы прожить еще годы», — напомнил содержание пьесы собеседник ФАН.

Фильм по мотивам пьесы, который в свое время поставил блистательный Олег Янковский (совместно с Михаилом Аграновичем), сыграв там одну из главных ролей, назывался «Приходи на меня посмотреть». Это строка из стихотворения Анны Ахматовой, ставшего в фильме песней, говорит Вадим.

«Приходи на меня посмотреть. Приходи, я живая, мне больно», — цитирует ахматовскую строку Манукян. — Знаете, у меня полное ощущение, что Александра Яковлева сейчас очень похожа одновременно на обеих героинь этой пьесы — и на маму, и на дочь. Кстати, сам Олег Янковский в последний раз вышел на сцену в спектакле «Ленкома» «Женитьба» уже будучи тяжелобольным, буквально за несколько дней до смерти. Это яркий пример служения искусству до самого последнего вздоха. Желаю Александре еще много бенефисов».

«Живите как можно дольше, пусть спектакли и аншлаги продлевают ваши дни. А преданные зрители всегда останутся вам верны», — говорит, обращаясь к актрисе, Вадим Манукян.

Сама Яковлева кстати настроена вполне оптимистично.

«Считаю, что смогу прожить столько, сколько захочу сама. В моей ситуации главное — не отчаиваться!» — говорит она.

Александра Яковлева (девичья фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Дебют Яковлевой в кино определил ее удачную актерскую судьбу — впервые она появилась на экране в 1979 году в роли Тамары в первом советском блокбастере — фильме-катастрофе «Экипаж». Ее партером по фильму был блистательный Леонид Филатов.

После грандиозного успеха «Экипажа» Яковлева снялась в нескольких чрезвычайно популярных фильмах, в том числе «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Яковлева выступала в качестве режиссера, занималась общественно-политической деятельностью. В новой версии «Экипажа», снятой в 2016 году, актриса снова вернулась к своей героине — Тамаре Игоревне.

Яковлева несколько раз была замужем, вторым ее мужем был известный телеведущий Александр Невзоров. Впрочем, о своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться. Участвуя в программе Андрея Малахова, Яковлева рассказала, что у нее рак в тяжелой форме. По ее словам, врачи дали неутешительный прогноз, отведя ей не больше трех месяцев.