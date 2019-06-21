Разведенная Собчак отказалась брать алименты у Виторгана

Москва, 21 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально расторгли свой брак.

Несмотря на то, что в браке супруги приобрели квартиру в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье (вся недвижимость приобреталась на деньги Собчак), никто из них на суде не поднял вопрос о разделе этого имущества.

Кроме того, Собчак не стала требовать от бывшего супруга алименты. Не исключено, что Ксения и Максим договорились друг с другом во внесудебном порядке.

О том, что звездная пара расторгла свои отношения, стало известно еще в начале июня. Об этом заявила сама Собчак, сообщает телеканал 360.

«Я разведена», — коротко заявила тогда ведущая, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. В конце 2018 года стало известно о том, что супруги фактически расстались и не живут вместе. Кроме того, Собчак стала появляться в компании режиссера Константина Богомолова, с которым у Виторгана даже была драка.

9 июня телеведущая получила свидетельство о разводе. Она сказала журналистам, что уже оплатила госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о совместном с Виторганом отдыхе Собчак назвала фейком.

Ксения Собчак известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой» и собственному You-Tube шоу «Осторожно, Собчак».

Максим Виторган известен по ролям в фильмах «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины». Кроме того, он выступал режиссером программ «Неголубой огонек» на РЕН ТВ и «Первая Ночь с Олегом Меньшиковым» на НТВ. С 2007 года играет в телешоу «Дальние родственники».