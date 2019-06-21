Лоза посоветовал Макаревичу выучить английский, чтобы общаться с внуками

Знаменитый советский и российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что его группа «Машина времени» примет участие в юбилейном туре в честь 50-летнего юбилея коллектива. Также он признался, что живущие в США внуки любят его творчество, но не понимают смысла песен, так как не знают русского языка.

Коллега Макаревича по сцене, не менее известный в нашей стране Юрий Лоза сказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что не видит в этом факте ничего зазорного, и заодно привел в пример свою семью.

«Как мы можем навязывать американцам свои язык или культуру? — сразу же спросил он. — У него [Макаревича] три американских внука. Если их папа поставил условие, что они будут «чистыми» американцами, и оторвал их от русской культуры, то это опять же дело этой конкретной семьи».

Автор суперхита «Плот» тут же вспомнил пословицу, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут.

«У них там [в США] свой устав, — отметил Лоза. — Если детей не научили русскому языку, такое, значит, было условие. Значит, они, родители, оба договорились, и это их право. Понимаете, мы не можем вмешиваться в жизнь чужой семьи».

Собеседник ФАН предположил, что, может быть, отец посчитал, что русский язык будет его детям как-то мешать и что русская ментальность «отнимет немножко от ментальности американской».

«Может, он прочит им в будущем какую-то карьеру, допустим, видит кого-то даже президентом Америки, — сделал Лоза неожиданный вывод. — И если они будут вставлять русские слова, то их обвинят, как [президента Соединенных Штатов Дональда] Трампа, в связях с Россией. Может, у него такие планы. Мы же не знаем об этом ничего».

Певец и композитор далее привел пример из своей семьи. Его сын Олег женат на англичанке, правда, собственным потомством они пока не обзавелись.

«Если он уедет туда [в Великобританию] и они родят детей, то мне они будут английскими внуками, — сказал Лоза. — Я тоже не буду навязывать им свою культуру. А как я могу им навязывать, если они будут жить там? Всегда, конечно, хорошо, когда дети хотя бы двуязычные. Это всегда плюс».

В данном вопросе лично ему хотелось бы, в первую очередь, чтобы в семье сына всегда был мир, чтобы он и его жена счастливо прожили жизнь и чтобы они реализовались через своих детей, то есть через его внуков.

«Как они собираются реализовываться, я не знаю, — признался собеседник ФАН. — Это их дело. К сожалению, до определенного момента мы можем управлять своими детьми и что-то им советовать, но когда они становятся самостоятельными, уже перестают слушать наши советы. Когда дочь Макаревича уехала в Америку, то отдавала себе отчет, что они [ее дети] будут расти американцами. И Макаревич прекрасно знал, что у него будут американские внуки».

В заключение Лоза нашел выход на тот случай, если внуки лидера «Машины времени» вдруг не захотят учить русский.

«Остается тогда Макаревичу выучить английский, чтобы с ними общаться», — резюмировал он.

Своим мнением по данному вопросу поделился и еще один знаменитый отечественный рок-музыкант — Борис Гребенщиков, который, правда, был куда менее словоохотлив.

«Любой человек, который пишет [песни], пишет [их] от сердца, и сердце ему само говорит, как [и на каком языке] писать, — сказал собеседник ФАН. — А на каком языке говорят внуки — это их частное дело».

Внебрачная дочь Андрея Макаревича Дана (родилась в 1975 году) живет в городе Филадельфия (США). В браке с американским бизнесменом у нее трое детей — дочери Сара и Эмма, а также сын Джимми. О существовании Даны главный «машинист» узнал только в 1994 году.