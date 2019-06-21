Кинологической службе МВД России исполнилось 110 лет

Москва, 21 июня. Специалисты-кинологи со своими верными подопечными отмечают 110 лет совместной службы.

МВД России официально закрепило 21 июня Днем кинологических подразделений ведомства. В 1909 году в этот день впервые был создан «Российской империи питомник полицейских собак», который стал прообразом современных кинологических подразделений.

В настоящее время в России около 200 центров кинологической службы различного уровня. Служебные собаки оказывают помощь как в выявлении и раскрытии преступлений, так и в охране общественного порядка. Специалисты-кинологи вместе со своими спутниками ежедневно ведут службу в различных регионах страны.

Благодаря кинологам и их подопечным были спасены жизней людей и раскрыты преступления. Только за 2018 год собаки помогли раскрыть более 3600 преступлений, а также 18000 краж, 3000 грабежей, 1000 разбоев.

В данных кинологических подразделениях уделяют большое внимание дрессировке, вопросам организации и тренировкам четвероногих, а также профессиональному обучению молодых специалистов-кинологов, об этом пишет «МИР 24».