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Аргентинец Понсе стал первым новичком «Спартака» в летнее трансферное окно

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Аргентинец Понсе стал первым новичком «Спартака» в летнее трансферное окно

Москва, 21 июня. Московский ФК «Спартак» заявил о трансфере аргентинского футболиста Эсекеля Понсе. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба красно-белых.

Таким образом, Понсе стал официально первым новым игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.Точная длительность подписанного сторонами не разглашается, пишет «Свободная пресса».

Известно, что итальянский ФК «Рома», за который играл 22-летний форвард, получил за спортсмена 9 млн евро (как отмечает телеканал RT, изначально за него просили 12 млн евро), 10% от суммы трансфера составит агентская комиссия.

Понсе защищал аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», итальянскую «Рому», испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий AEK. Как отмечает телеканал «360», за итальянскую команду аргентинец так и не сыграл ни одного матча.

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Автор: Игорь Федоров
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