Шепелев объяснил отсутствие в соцсетях фото с сыном

Москва, 21 июня. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, объясняя, почему не публикует фото со своим шестилетним сыном, заявил, что хочет уберечь ребенка от излишнего внимания прессы.

Шепелев, говоря об отсутствии в соцсетях публикаций с сыном, вспомнил личный опыт. Сам ведущий рано ощутил вкус славы — его начали узнавать, как сказал шоумен, в 16 лет.

«Когда я слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи» и «подпишите для жены», то обмирал, холодел, не знал, куда скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого», — сказал ведущий.

По его словам, даже сейчас ему не по себе, когда его узнают. Шоумен заметил, что сцена — его работа, но не жизнь.

«Когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу, чтобы он жил спокойно», — добавил 36-летний телеведущий.

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с певицей Жанной Фриске, в 2013 году у пары родился сын Платон. Исполнительница умерла спустя два года после рождения малыша.

Ранее стало известно, что родственники Фриске в течение двух лет не могут встретиться с внуком, которого от них старается спрятать Шепелев.