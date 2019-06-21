Лолита пригрозила ТСЖ после проигрыша в суде из-за комуналки

Москва, 21 июня. Эстрадная певица Лолита Милявская проиграла суд и теперь должна управляющей компании более полумиллиона рублей. Однако артистка не считает себя виноватой и пообещала дойти до Верховного суда РФ.

Причиной разбирательства стало нежелание исполнительницы в полной мере оплачивать коммуналку, в результате чего долг вырос до отметки в 720 тысяч рублей. Артистка уверена в своей правоте и считает, что ей в квитанциях начислены лишние суммы.

«У вас будут большие проблемы внутренние. Знаете, болезни, дети неадекватные, там же много чего бывает», — пригрозила Лолита «обидчикам».

Как объяснил адвокат певицы Сергей Жорин, ТСЖ часто выставляют цифры «с потолка», а его подзащитная отказывается платить за то, что не подтверждено документально. При этом эксперт по недвижимости Наталья Чернышева подчеркнула, что счета в 16-17 тысяч рублей на содержание ТСЖ плюс отопление, которые приходят артистке, — «просто вопиющий случай».

«Я считаю, это из ряда вон выходящий случай, нужно разбираться, почему поставили такую сумму», — цитирует ее «Пятый канал».

Сама Лолита заверила, что речь в этом деле вовсе не идет о жадности, артистка за справедливость и хочет довести разбирательство с ТСЖ до Верховного суда.

Исполнительница и ранее заявляла, что уже оплатила все коммунальные услуги, а управляющая компания просто «пытается украсть ее деньги». Певица возмущалась, что некоторые относятся к артистам предвзято и полагают, что звезды шоу-бизнеса «с жиру бесятся», отказываются погашать долги. Однако это вовсе не соответствует действительности, подчеркивала Лолита.

Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало на певицу в суд в начале 2019 года. Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей, также она должна была заплатить пени в размере 100 тысяч рублей и госпошлину, пишет НСН. Певица настаивает на том, что ничего не должна.

В марте Лолита отказалась выплачивать деньги в пользу ТСЖ, затребовала доказывающие ее долг документы. По ее словам, эти деньги она бы могла потратить, например, на съемки клипа, а «должна кормить ТСЖ, которое ворует».

Как сообщал «Ридус», Лолита ранее отреагировала на размер своей пенсии по старости, которую артистке никак не могли рассчитать с ноября прошлого года. Ей начислены выплаты по 21 тысяче рублей в месяц, о чем певица рассказала подписчикам в социальной сети Instagram.