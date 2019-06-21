Сирия, 21 июня. Исламисты ССА** заявили о предотвращении вылазки курдских радикалов в Африне. Протурецкие боевики из Алеппо направили боеприпасы в Хаму. Курды потеряли несколько бойцов ранеными в результате атаки неизвестных в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют исламистов на севере провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила о предотвращении вылазки курдов в кантоне Африн; задержала мирного жителя в северо-западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом ВВС Сирии на юге Идлиба.

«Джейш Шухада Бадр»: направила подкрепление боевикам, противостоящим САА в северной части Хамы.

Курды: понесли потери в результате нападения неизвестных у населенного пункта Джаидин в Ракке.

Провинция Алеппо

Новостной портал Aleppo Media Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, заявил о том, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) предотвратили проникновение группы курдских радикалов в Африн. Отмечается, что исламисты заметили приближение курдов в районе населенного пункта Барад. Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, так называемые «Силы освобождения Африна» осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля протурецких бандгрупп в рамках операции «Гнев оливок», целью которой является отмщение за захват Африна в марте 2018-го.

Тем временем исламисты ССА и союзных ей антиправительственных формирований продолжают нарушать права и свободы гражданских лиц, проживающих на территории кантона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что мужчина курдской национальности был задержан в районе Ширин после отказа покинуть свой дом. Отмечается, что сейчас радикалы требуют за его освобождение выкуп в размере восьми тысяч долларов. Напомним, ранее поступали сведения о том, что дома курдских жителей конфискуют для расселения джихадистов, бежавших из соседнего Идлиба, а также для создания военных штабов.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части Идлиба. Удары авиации САР пришлись по укреплениям исламистов недалеко от городов Маарбалит, Аль-Мастума, Аль-Арбаин и Хан Шейхун. В то же время интернет-портал Aleppo Media Center заявляет об атаке сирийских самолетов в районе населенного пункта Ар-Ракая. Никакой информации о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике на данный момент не поступало. Напомним, правительственные войска приступили к боевым действиям на данном направлении ввиду того, что исламисты пренебрегли соблюдением режима прекращения огня в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба» в сентябре прошлого года.

Провинция Ракка

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что на оккупированных курдами территориях провинции произошла очередная вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей открыла огонь по отряду патрульных курдской милиции «Асайиш» вблизи населенного пункта Джаидин. По предварительной информации, несколько курдских бойцов получили ранения. Более подробные сведения пока уточняются. Как известно, подпольная деятельность террористов «Исламского государства»1, которая фиксируется также и в соседних провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, угрожает безопасности как «Демократических сил Сирии»**** (SDF), так и местных жителей. Однако спецоперации, предпринимаемые курдами с целью выявления «спящих ячеек», зачастую не приводят к улучшению ситуации.

Провинция Хама

На севере Хамы не прекращаются вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Twitter-канал (Step_Agency) передает, что авиация САР работает в районе Аль-Латамины и Кафр-Зеты, также военные самолеты ВВС Сирии были замечены над окрестностями населенного пункта Хасрайя.

Между тем, по сведениям агентства новостей Macro Media Center, группировка «Джейш Шухада Бадр», отряды которой дислоцируются в северных районах Алеппо, снабжает боеприпасами исламистов «Джейш Аль-Иззы», ведущей борьбу против сил САР в Хаме. По словам главаря антиправительственного формирования Абу Аль-Хасана, в ближайшее время еще одна партия подкреплений прибудет на позиции радикалов в регионе. Кроме того, Аль-Хасан призвал боевиков расширить линию фронта. Напомним, в конце прошлого месяца «Джейш Шухада Бадр» также передислоцировала 110 исламистов к границам «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)