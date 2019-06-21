Появилось видео мощного взрыва на НПЗ в США

Вашингтон, 21 июня. Сильный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Филадельфия, здание охватил огонь, об этом сообщает NBC Philadelphia.

Пожар начался около 04.00 по местному времени (11.00 по московскому времени). Дороги по направлению к заводу перекрыли. Местные жители сообщили, что от взрыва в домах тряслись стекла, пишет НСН.

Кроме того, огонь перебросился на бочки со взрывоопасными веществами, что вызвало целую серию взрывов. Столб черного дыма от НПЗ поднимается вверх на десятки метров.

На предприятии работают около тысячи человек. НПЗ считается самым крупным на восточном побережье США. Информация о пострадавших не поступала, сообщает телеканал «360».