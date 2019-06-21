Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Москва, 21 июня. Осужденным за хулиганство российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не стоит бояться колонии, полагает председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин.

По его словам, содержание в колонии если и отличается от содержания в СИЗО, то в лучшую сторону.

«Станет веселее и проще. В колонии больше общения и спокойного передвижения. Там сидят такие же люди. Потом у них наверняка будет группа поддержки — мужики, которые болеют за их команды. Еще лучше, если руководство ИК больно футболом», — пояснил Смагин.

В бараке проживают от 10 до 50 заключенных. Есть телефон (доступ к нему ограничен) и телевизор, разрешены посылки от родных и друзей — до 30 кг продуктов в месяц. Обычно заключенным присылают чеснок, сало, колбасу, фрукты и конфеты.

Смагин также опроверг миф о «блатных» в тюрьмах, которыми обычно пугают осужденных. В колониях общего режима сидят обычные люди, поэтому вряд ли у футболистов будут какие-то проблемы, если только они сами не будут нарываться на неприятности. Адвокат отметил, что в крайнем случае Мамаев и Кокорин, будучи тренированными спортсменами, смогут сами за себя постоять, хотя в случае возникновения конфликта, вероятнее всего, «за них наверняка кто-то заступится».

Смагин не исключил, что братьев Кокориных могут отправить в одну колонию, как они ранее сами просили. Обычно подельников стараются распределять по разными местам, но в данном случае речь идет о публичных людях, так что ФСИН может пойти навстречу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев будут отправлены по этапу в колонию в одном из ближайших к Москве регионов. Первый приговорен к 18 месяцам, а второй — к 17 месяцам тюрьмы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, футболисты должны выйти на свободу в ноябре и декабре этого года соответственно. Впрочем, они могут выйти из колонии и раньше по УДО, однако Смагин полагает, что если их и отпустят раньше срока, то на пару недель или на месяц раньше.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья устроили две драки в Москве. Фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство». Позже обвинение Мамаеву и Кокорину переквалифицировали со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».