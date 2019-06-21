Российского журналиста не пустили в Грузию со словами «извини»

Москва, 21 июня. Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Ъ» Владимира Соловьева. Как сообщило издание, правоохранительные органы не стали пояснять причины своего решения.

Спецкорр газеты «КоммерсантЪ» прилетел в Тбилиси 21 июня из Москвы. Российского журналиста остановили на пограничном контроле. По информации издания, у Соловьева забрали паспорт, а спустя три часа ожидания ему сообщили, что он вернется в Россию ближайшим рейсом.

«Извини», — цитирует газета слова сотрудника пограничной полиции Грузии.

Ранее МИД России призвал граждан РФ в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей в связи с протестными акциями в Тбилиси.

Напомним, 20 июня в Тбилиси должна была состояться сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В столицу Грузии прибыла российская делегация, которую возглавляет председатель МАП Сергей Гаврилов. Перед началом сессии он занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало открытое недовольство депутатов из грузинской оппозиции («Единое национальное движение» и «Европейская Грузия») и стало поводом для провокации. Сергея Гаврилова облили водой и вырвали у него из рук бумаги. Сессия ассамблеи была прервана.

После этого в Тбилиси радикалы и члены оппозиции начали штурм парламента. В ходе беспорядков пострадали более 70 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспорядки в Тбилиси «кошмарной провокацией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал события в столице Грузии как проявление русофобии. Он отметил, что агрессивные проявления в адрес граждан РФ вызывают опасения Москвы.

Эксперты полагают, что к организации протестов в Грузии могут быть причастны США. Это предположение подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он заявил, что «в один прекрасный день Тбилиси может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в Тбилиси работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которой характеризуется антироссийской направленностью. За беспорядками в Грузии также может стоять Агентство США по международному развитию.

Несколькими днями ранее пользователи социальных сетей из США и стран Европы с подозрительной активностью начали высказываться о возможных «угрозах» Грузии со стороны России. Они же подстрекают грузин к беспорядкам и активно поддерживают «борьбу» с Россией, тем самым создавая необходимый Вашингтону фон в Сети.