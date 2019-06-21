Малькевич призвал депутатов не болтать, а защищать граждан РФ

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что депутатам нужно заниматься не формированием различных структур, а реальной помощью российским гражданам, задержанным в иностранных государствах. Так он оценил в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей прошедший в Государственной думе круглый стол, посвященный проблеме российских соотечественников, находящихся в заключении за рубежом.

В ходе круглого стола в Госдуме участники предложили создать целый ряд организаций, которые должны обеспечивать поддержку гражданам России, оказавшимся в заключении за рубежом.

В частности, правозащитник, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод предложил создать экспертный совет, занимающийся проблемами граждан России за рубежом. Член комитета Государственной думы по экономической политике Алексей Веллер, в свою очередь, предложил создать некий координационный совет, который должен обеспечивать взаимодействие.

Параллельно с этим Игорь Паневкин в ходе круглого стола обращал внимание на существование его структуры, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Однако он признал, что в настоящее время его фонд возможно перестанет оплачивать услуги адвокатов. Дело в том, что он не имеет достаточного финансирования.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич раскритиковал позицию участников заседания круглого стола.

«Помощь россиянам, оказавшимся за рубежом в заключении, необходимо оказывать максимально оперативно, ведь зачастую речь идет о жизни наших граждан. Нужно работать, а не разглагольствовать. Создание экспертных советов, координационных советов и других структур не смогут сдвинуть с мертвой точки сложившуюся ситуацию», — подчеркнул он.

Зато, конечно, увеличат в разы число «сопричастных», ведь желающих пиариться на «помощи соотечественникам» — пруд пруди. По словам Малькевича, создание многочисленных организаций и органов не смогут повлиять на оказание россиянам поддержки, а решение реальных проблем российских граждан требует грамотной, сосредоточенной и планомерной работы.

«Участники круглого стола, проходящего в Государственной думы, к сожалению, не предложили реальных путей коренного изменения трагической ситуации вокруг российских граждан. Зато многие охотно позировали перед камерами журналистов, — посетовал президент Фонда защиты национальных ценностей. — Пока одни работают — другие отчитываются».

На круглый стол были также приглашены родственники содержащихся в неволе за рубежом граждан России. В частности, на заседании присутствовал отец находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной, Валерий Бутин, а также супруга редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина.