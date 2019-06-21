Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси

Москва, 21 июня. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», ведущая и журналист Тина Канделаки прокомментировала беспорядки у здания парламента в Тбилиси. Своим мнением она поделилась в телеграм-канале.

Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией». Беспорядки не отражают истинного отношения подавляющего большинства грузин к России, заверила ведущая.

«Наши геополитические конкуренты успешно используют каждый информационный повод для того, чтобы сжечь мосты, соединяющие наши государства», — заметила журналистка с грузинскими корнями.

Она подчеркнула,что грузинам всегда было интересно все новое, чем успешно пользуется Запад. По мнению Канделаки, Россия в свою очередь не спешила предложить что-либо в противовес западным приманкам.

«И грузины всегда были очень просвещенной нацией, — констатировала она. — Мы смотрели MTV в начале 90-х — за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян».

Она прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила во всех бедах Россию.

«Какой бы символической ни была фигура президента в Грузии, нельзя забывать, что Зурабишвили — представитель западноевропейского истеблишмента», — напомнила Канделаки.

Журналистка заметила, что у Зурабишвили не получается объединять грузин. В ее политике Грузии отведена роль сателлита, считает Канделаки.

«Искать врага на стороне проще, чем объединять народ вокруг универсальных ценностей, и ее высказывания по поводу происходящего в Тбилиси — дешевый и бесперспективный популизм», — резюмировала она.

Ситуацией активно пользуются сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, предупредила она.

«Сторонники Саакашвили — вот настоящие бенефициары столкновений, которые ждут момента, чтобы вернуться к власти, — отметила она, — и, как мы видим, используют любой повод для разжигания бунта».

Канделаки также напомнила, что примерно четверть грузинского турпотока — 1,4 миллиона человек — составляют туристы из России. Подобными шагами грузинские власти наносят удары по экономике своей страны и по своему народу.

«Это что угодно, но только не добросовестное отношение к своему собственному народу», — заключила она.

В четверг радикалы начали митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Накануне вечером они попытались штурмовать парламент в столице Грузии, где находились россияне. К ним присоединилась оппозиция страны, требуя отставки правительства.

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выразил мнение, что провокация в Тбилиси была основана на fake news. Он убежден, что ее авторами, вероятно, выступили США, которые заинтересованы в расшатывании ситуации в отношениях России и Грузии.

Доказательством этой версии служит и заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее уверял грузин, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».