Бывшие миротворцы в Абхазии получили от Шойгу медали Минобороны

Сухум, 21 июня. Участникам миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта в Сухуме вручили медали министерства обороны России. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров.

Медаль «Участнику миротворческой операции» была учреждена главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Награду получили бывший командующий КСПМ СНГ генерал-лейтенанту Сергей Коробко, полковники Валерий Радченко и Владимир Шульга, а также скульптор памятника воинам-миротворцам Владимир Суровцев. Памятным знаком МО РФ «Миротворческая миссия в Абхазии, Грузии» вручена ряду бывших миротворцев, которые несут службу на российской базе в Гудауте.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария, выступая на митинге, посвященном 25-летию с начала миротворческой операции в Абхазии, заявил, что российские миротворцы приняли «действенные и оперативные меры по предотвращению возобновления военных действий», а также оказывали поддержку молодому государству.

Глава Абхазии Рауль Хаджимба высоко оценил роль российских миротворцев. По его словам, они выполнили одну из важнейших задач по установлению в Абхазии мира. Хаджимба подчеркнул, что миротворческий контингент состоял исключительно из военных Вооруженных сил России, сообщил ТАСС.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы.