Академия им. Кирова выпустила более 1,3 тыс. военных врачей
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21 июня в Военно-медицинской академии им. Кирова прошел торжественный выпуск военных врачей. В этом году выпускников было больше, чем в предыдущие годы: 1,3 тыс. слушателей, курсантов и гражданских врачей получили дипломы и дали клятву врача. 119 курсантов получили дипломы с отличием, 28 — золотые медали.
С окончанием учебы ребят поздравил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
«Вы для себя приняли правильное решение 5-6 лет назад, соединив высокое предназначение офицера и высокий статус врача. От вас теперь будет зависеть состояние наших военнослужащих, а значит, и оборонная мощь нашей страны».
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