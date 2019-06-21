Академия им. Кирова выпустила более 1,3 тыс. военных врачей

21 июня в Военно-медицинской академии им. Кирова прошел торжественный выпуск военных врачей. В этом году выпускников было больше, чем в предыдущие годы: 1,3 тыс. слушателей, курсантов и гражданских врачей получили дипломы и дали клятву врача. 119 курсантов получили дипломы с отличием, 28 — золотые медали.

С окончанием учебы ребят поздравил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.