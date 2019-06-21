Россия и Хорватия подписали соглашение об облегченном визовом режиме

Москва, 21 июня. Правительства России и Хорватии договорились внести изменения в соглашение между двумя странами о взаимных поездках граждан. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Церемония прошла в Москве по итогам российско-хорватских консульских консультаций. Соглашение об облегченном визовом режиме, подписанное сторонами, предусматривает сохранение существовавшей ранее практики, которая значительно отличается от той, что принята в большинстве стран Евросоюза.

Изменения, о которых договорились представители Москвы и Загреба, закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для аварийно-спасательных бригад в случае возникновения ЧС и стихийных бедствий, членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, а также для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки.

Кроме того, по данным МИД РФ, право на въезд без визы и пребывание на территории стран получают граждане, которые имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. Распространяется условие также на сотрудников, которых отправляют на работу в диппредставительства.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, реализация подписанного соглашения призвана способствовать укреплению дружественных связей между Москвой и Загребом.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что для балканской республики очень важно поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку она является крупной политической силой и надежным экономическим партнером. Она добавила, что визит президента РФ Владимира Путина уже согласован, однако отложен на следующий год, чтобы данное мероприятие не воспринималось как часть президентской кампании в Хорватии.

На прошлой неделе бывший президент страны Степан Месич заявил о катастрофических последствиях антироссийских санкций. Он назвал ограничительные меры в отношении Москвы незаконными, так как Запад ввел их без согласия ООН.