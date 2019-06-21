В Совфеде предложили изменить закон о комиссиях по делам несовершеннолетних

Меры, необходимые для совершенствования законодательства, регулирующего деятельность комиссий по делам несовершеннолетних (КДН), стали предметом обсуждения 20 июня в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Слушания открыла заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Она привела статистику, согласно которой система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России включает в себя более 129 тысяч организаций и учреждений. При этом Мизулина напомнила, что комиссии по делам несовершеннолетних являются основным, координирующим органом в системе профилактики. По данным за прошлый год в России насчитывается 2676 КДН.

«Это огромная инфраструктура, — отметила Мизулина. — Это система, которая должна четко регулироваться федеральным законом. Необходимо ввести унифицированные полномочия и ограничения для комиссий по делам несовершеннолетних, чтобы исключить возникающие сегодня риски».

Мизулина подчеркнула, что работа КДН должна быть подчинена своей основной цели: профилактике детской беспризорности и нарушений прав и законных интересов детей. Сенатор отметила, что нынешний закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уже не отвечает современным вызовам в сфере защиты прав и свобод детей.

«Но именно этим законом сегодня фактически регулируется деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, — напомнила Мизулина. — Поэтому этот закон нужно усовершенствовать с учетом современных реалий. Регионы, чтобы справиться с несовершенством федерального законодательства, вынуждены принимать региональные акты, поэтому нет единства терминологии. Таким образом, мы строим систему профилактики на очень зыбком основании».

Вся дальнейшая работа по совершенствованию законодательства в этой сфере и основанной на нем правоприменительной практики должна быть системной и продуманной, подчеркнула Елена Мизулина.

В рамках слушаний был поднят вопрос о необходимости корректировки основного направления работы комиссий по делам несовершеннолетних. По словам заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной, необходимо в первую очередь вести серьезную профилактическую работу среди родителей и несовершеннолетних для сохранения и поддержки семей, испытывающих какие-либо трудности.

«Главная координирующая роль комиссии заключается в профилактике, в том, чтобы поддержать семью и не довести ситуацию до критической точки, когда может быть совершено правонарушение или будет идти речь о лишении родительских прав, — отметила Синюгина. — На данный момент комиссии не всегда с этой функцией справляются, в большинстве случаев они работают с уже негативными результатами».

В результате КДН превратились в карательный административный орган, который по заранее утвержденному плану принимает решение об исполнении или неисполнении родителями их обязанностей, подчеркнула замминистра.

Согласно статистике, озвученной в ходе слушаний, комиссиями по делам несовершеннолетних в 2018 году было рассмотрено боле 690 тысяч дел об административных правонарушениях несовершеннолетних и их родителей. В среднем одна территориальная (муниципальная) комиссия рассматривает 259 дел об административных правонарушениях в год. Участники дискуссии были едины во мнении, что КДН необходимо полностью или хотя бы частично освободить от этой работы.

«Комиссиям просто некогда заниматься профилактикой, поэтому предлагаем вернуться к вопросу о передаче в суды полномочий КДН по рассмотрению административных дел в отношении родителей», — подчеркнула замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

При этом зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, согласившись с актуальностью проблемы, отметила, что дела в отношении несовершеннолетних необходимо оставить в ведении КНД, но нужно создать на заседаниях комиссий атмосферу, которая позволит ребенку осознать свой проступок, но не будет его травмировать.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе слушаний подняла вопрос о повышении профессиональной компетенции сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних.

«Учитывая огромный спектр задач, который есть сегодня у комиссий, если мы хотим, чтобы это был орган, который защищает права детей, нам нужны компетенции совершенно иного уровня», — заявила Гумерова.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам сенатора, может стать открытие курсов для специалистов по охране детства в педагогических вузах России.

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская рассказала о несовершенствах существующего законодательства в сфере защиты детей.

«Даже если пропавший ребенок считается погибшим, его родителей штрафуют по статье 5.35 КоАП РФ. (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим ФАН). В таких случаях нельзя допускать формального подхода, необходимо детально разбираться в проблемах каждой семьи», — сказала Мильская.

Председатель попечительского совета Национального центра отметила, что, согласно практике, при работе с трудными детьми очень помогает волонтерская помощь.

«Когда дети убегают из детских домов, они не рассказывают полиции о причинах побега, они делятся своими переживаниями с волонтерами. У нас есть практики и методики работы с детьми, поэтому должна быть налажена совместная работа общественных организаций и госорганов», — уверена Елена Мильская.

Также в ходе парламентских слушаний была поднята проблема дефицита кадров в области защиты прав несовершеннолетних и необходимость разработки индикаторов эффективности работы КДН.

В парламентских слушаниях приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества. По итогам мероприятия разработаны рекомендации в адрес Государственной думы, правительства РФ, министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ.

Комитету СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовано создать рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».