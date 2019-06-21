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Гитара фронтмена Pink Floyd ушла с молотка за рекордные 3,97 млн долларов

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Гитара фронтмена Pink Floyd ушла с молотка за рекордные 3,97 млн долларовНью-Йорк, 21 июня. Электрогитару Black Strat бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе в Нью-Йорке за 3,97 млн долларов, об этом сообщил аукционный дом Christie’s, пишет издание The Rolling Stone.

Принадлежавшая Гилмору гитара побила прошлый рекорд, который принадлежал гитаре Gibson участника группы Beatles Джона Леннона. Гитару Леннона продали в 2015 году за 2,4 млн долларов, сообщает «МИР24».

Гитару Black Strat на аукционе купил американский миллиардер Джим Ирсэй. Своим приобретением миллиардер похвастался в Twitter. Начальная стоимость гитары составляла 100-150 тысяч долларов. Инструмент произведен компанией Fender в 1969 году. Гилмор использовал Black Strat при записи альбомов The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall, пишет НСН.

«Рекордная покупка. Для меня честь поддержать благотворительную акцию Дэвида Гилмора», — написал Ирсэй.

Помимо Black Strat на аукционе были представлены и другие гитары Гилмора. Всего в рамках аукциона были проданы гитары на сумму 21,5 млн долларов. Вырученные от продажи гитар деньги будут направлены в организацию ClientEarth, которая занимается вопросами окружающей среды.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил британского музыканта, одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса за поддержку Боливарианской Республики. Минувшей зимой Роджер Уотерс официально высказался в поддержку легитимных властей Венесуэлы и против политики Вашингтона в отношении Каракаса.

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Автор: Сергей Петров
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