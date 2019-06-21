Медведев выступил на собрании акционеров Афрэксимбанка в Москве

Москва, 21 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на открытии XXVI ежегодного общего собрания акционеров Африканского экспортного-импортного банка (Афрэксимбанк) в рамках экономической конференции «Россия — Африка», передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки форума.

Дмитрий Медведев назвал банк ведущим региональным финансовым институтом. Он отметил, что руководство Афрэксимбанка только второй раз собирает акционеров за пределами Африки.

«Россию и страны Африки связывают дружеские отношения. У этих партнерских отношений, действительно, прочные исторические основы. Но при всем уважении к прошлому, важнее смотреть в будущее, вместе строить планы, вместе воплощать их в жизнь», — сказал российский премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Москва ценит африканских партнеров, которые «дистанцируются от антироссийских выпадок» и поддерживают крепкие связи с РФ.