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Медведев выступил на собрании акционеров Афрэксимбанка в Москве

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Медведев выступил на собрании акционеров Афрэксимбанка в Москве

Москва, 21 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на открытии XXVI ежегодного общего собрания акционеров Африканского экспортного-импортного банка (Афрэксимбанк) в рамках экономической конференции «Россия — Африка», передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки форума.

Дмитрий Медведев назвал банк ведущим региональным финансовым институтом. Он отметил, что руководство Афрэксимбанка только второй раз собирает акционеров за пределами Африки.

«Россию и страны Африки связывают дружеские отношения. У этих партнерских отношений, действительно, прочные исторические основы. Но при всем уважении к прошлому, важнее смотреть в будущее, вместе строить планы, вместе воплощать их в жизнь», — сказал российский премьер.

Медведев выступил на собрании акционеров Афрэксимбанка в Москве

Глава правительства подчеркнул, что Москва ценит африканских партнеров, которые «дистанцируются от антироссийских выпадок» и поддерживают крепкие связи с РФ.

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Автор: Анна Агибалова
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