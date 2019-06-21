США освобождают членов ИГ* из тюрем курдов для проведения диверсий против армии Сирии

Согласно информации, поступающей от источников спецкорреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) в Заевфратье, американские спецслужбы привлекают бывших боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), содержащихся в подконтрольных курдским силам тюрьмах, для участия в диверсионно-террористических действиях против Сирийской арабской армии (САА). Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Отбор осуществляется среди лиц, чьи семьи и близкие содержатся в печально известном лагере «Аль-Хол» в Хасаке. По данным ряда инсайдеров, на сегодняшний день около полутора тысяч человек из числа захваченных возглавляемой США международной коалицией участников формирований ИГ1 уже либо переброшены через зону Ат-Танфа в Белую пустыню, либо завершают подготовку на американских военных базах.

Основной задачей этих бандгрупп является дестабилизация обстановки в центральных и южных районах Сирии, включая установление контроля над местностью между городами Абу-Кемаль и Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Они также совершают налеты на объекты нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры у Пальмиры и Эс-Сухне, атакуют посты и патрули правительственных войск, минируют дороги.

По замыслу американцев, переброска террористов также позволит частично разгрузить курдские тюрьмы, количество заключенных в которых после завершения операции по захвату «Хаджинского кармана» и постоянных рейдов Демократических сил Сирии (SDF) в мирных кварталах достигло девяти тысяч человек.

С учетом возросшей активности связанного с Центральным разведывательным управлением США диверсионно-террористического подполья в южных провинциях САР становится очевидным общий план по подрыву процесса политического урегулирования, восстановления мирной жизни, территориальной целостности и государственного суверенитета Сирии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил в комментарии для ФАН, что для Вашингтона терроризм всегда был совсем не столько объектом борьбы, сколько инструментом собственной борьбы против геополитических противников.

«Это стандартная тактика Соединенных Штатов еще со времен начала Холодной войны. Тогда они вербовали бывших членов СС в Германии и их коллаборационистов в Западной Украине и странах Прибалтики для противостояния Советскому Союзу. Хотя это были нацистские преступники, многие из них нашли убежище и работу в США. Так же была построена борьба против СССР и законного правительства в Афганистане — в союзники привлекались откровенные преступники, террористы. Одним из них был ставший американским агентом Усама бен Ладен, который затем создал «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ), из которой, в свою очередь, произросло ИГИЛ»1, — пояснил эксперт.

Обе эти крупнейшие в мире террористические организации не раз были уличены в связях с США. Множество подобных свидетельств добавилось в годы сирийского кризиса, и их число продолжает расти.

«И «Аль-Каида», и ИГИЛ стали орудием американцев. Руками этих террористов они тоже действовали против своих врагов. Будь то Башар Асад в Сирии, Саддам Хусейн в Ираке и так далее. И причем меняется президент в Штатах, меняются времена, немного меняется география американского военного вторжения, но не меняется основой метод проведения собственных интересов. Однако Вашингтон часто наступает на те же грабли, получая удары от прикормленных террористов, как это было, например, в сентябре 2001 года», — подчеркнул собеседник ФАН.

К сожалению, история американцев, судя по всему, ничему не учит, добавил он. Так, в САР сотрудничество США с радикалами-исламистами, наоборот, приняло еще большие масштабы.

«В результате они все так же пытаются привлечь к партнерству своих «врагов», против которых они, согласно официальной трактовке, будто бы борются в Сирии. В действительности там Штаты используют бандгруппы ИГИЛ, натравливая их против законного руководства и народа арабской республики. И эта позорная практика, видимо, будет продолжаться, поскольку американцы уверены, что цель оправдывает любые средства», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.