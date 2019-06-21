Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

Москва, 21 июня. Иосиф Пригожин поделился с подписчиками в Instagram новостью. Общество мушкетеров Арманьяка присвоило продюсеру соответствующий титул, пишет «Ридус».

Известный российский музыкальный продюсер Пригожин выложил в социальной сети Instagram фото с необычным описанием.

«Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры!»

Причины, по которым Пригожин был удостоен данного звания для него до конца не ясны, но подразумевает, что поводом стала рекомендация его кем-то из членов Общества мушкетеров Арманьяка.

«Для меня это приглашение было полной неожиданностью, но я не стал отказываться. Это большая честь. Во-первых, мушкетеры – это люди с достоинством, с настоящим мужским характером, с силой духа. Во-вторых, в детстве я читал Дюма, смотрел фильмы по его мотивам, и теперь оказываюсь посвящен во все это. Я просто не мог отказаться».

Отметим, что в обществе мушкетеров Арманьяка состоят и другие известные россияне — среди них Константин Эрнст, Михаил Боярский, Максим Дунаевский. На церемонии посвящения Пригожина в мушкетеры присутствовали посол Франции в России Сильви Берман и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.