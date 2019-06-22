Тактический медик рассказал, что нужно иметь при себе каждому

В начале XXI века жизнь россиян стала значительно безопаснее. Но полностью безоблачной окружающая реальность быть не может в принципе. У каждого из нас есть, к сожалению, «шанс» столкнуться с чем-то, например ДТП, пожаром, травмой. Уже не говоря о том, что пример Украины красноречиво свидетельствует: мирная жизнь — явление зыбкое. Не дай бог, конечно, но зарекаться от того, что мы, к примеру, поехав в турпоездку, не окажемся на территории, объятой гражданской войной, нельзя.

Руководитель проекта «Технологии выживания», кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы Донецкой народной республики Юрий Юрьевич Евич — участник боевых действий в Донбассе, тактический медик с боевым опытом. Сейчас он занят передачей своего бесценного опыта. И смело говорит о том, о чем каждый из нас упоминает, разве что добавляя «не дай бог!». Но не чтобы напугать, а чтобы научить, как выжить в чрезвычайной ситуации и по возможности спасти жизни пострадавших.

— Юрий Юрьевич, вы кем себя все же считаете — медиком или воином?

— Я очень люблю запах горящего напалма по утрам (цитата из фильма Копполы «Апокалипсис сегодня». — Прим. ФАН). А моя любимая поговорка — «дайте мне огнемет!» Что же касается медицины, то тут все очень просто. Я недавно встречался с несколькими нашими тактическими медиками — ведущими в стране. Мы сели, кулуарно побеседовали и выработали новую концепцию развития отечественной медицины. Мы решили, что если тактический медик отоварит всех бойцов противника, то раненых в своем отряде не будет, соответственно, медицинская помощь никому не понадобится.

Великий [основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии Николай] Пирогов нам завещал, что лучшая роль медицины — профилактическая. А это самая кардинальная профилактика! Значит, в этом направлении мы и должны развиваться! На самом деле я, конечно, люблю говорить в такой юморной форме, но по существу. Ситуация выглядит очень просто. Я на курсах всегда говорю, что в названии «Тактическая медицина» ключевое слово — «тактика». Пирогов еще говорил, что на войне главная задача медицины — организационная, а лечебная следует уже потом. Причем чем более жестокая война, тем сильнее хаос, тем больше роль организующего начала. А значит — тем больше приходится на себя брать военную роль, потому что зачастую ее взять на себя некому! Соответственно, медициной владеть очень хорошо, я свою медицину старюсь прокачивать именно в милитаристскую сторону, хотя бы потому, что у нас в стране военных врачей тысячи, очень многие из которых — с опытом Чечни и других конфликтов. Но когда началась гражданская война на Украине, ни один из них не приехал туда участвовать.

Соответственно, получается, что нашим врачам чего не хватает? Боевого наступательного духа! Я хочу напомнить нашим, российским, врачам чисто для сравнения, что известный им Николай Иванович Пирогов в свое время прооперировал раненого Гарибальди. То есть Пирогову воевать в рядах партизан в горах Италии было не стыдно, а вы, светила, каждый — сильно ценный для того, чтобы воевать на Украине, то есть на части Большой, исторической России.

Я заметил, что во многих наших учебных заведениях сейчас в подготовке офицеров отсутствует главное — боевой наступательный дух и стремление в дело. Готовят клерков, которые делают отчеты, печатают бумажки, носят их начальству, может быть, рисуют что-то на карте! Но у них отсутствует самое главное для офицера — готовность лично защищать Родину, лично участвовать в боевых действиях. Я считаю, что это — очень большой пробел. У нас хватает врачей, которые вас элегантно вылечат, у нас не хватает врачей, которые сделают все, чтобы раненый доехал до госпиталя, где сидят эти элегантные врачи. Думаю, что тактическую компоненту нужно качать каждому медику, в первую очередь потому, что она у них в зачаточном или отрицательном состоянии. Когда-то давно меня батя агитировал учиться на врача. Говорил: «Сынок, учись на врача! Даже если война начнется, тебя никто на передовую не пошлет, не будешь, как дурак, с автоматом по окопам бегать. Будешь в тылу в госпитале в белом халате».

Вот начался движняк в Донбассе, я звоню бате и говорю: «Как хорошо, спасибо, что ты меня заставил на врача учиться, благодаря этому меня взяли в спецназ. Теперь я в тылу противника в болоте с гранатометом!» А он: «Ну ты и дурак…» Такой вот конфликт поколений, разность взглядов на проблему.

Реально воюющие подразделения задыхаются от отсутствия медработников. Любых, не только врачей — фельдшеров, санитаров… И никто из врачей не хочет эту нишу заполнить, пойти туда, где он нужнее всего. То есть клятву даем, а где мы нужнее всего — не служим.

Конечно, найдутся умники, которые мне скажут, что врач слишком ценный, чтобы посылать его на передовую. Но если врачи лично не будут работать с боевыми подразделениями, то мы не сможем готовить ни стрелков-санитаров, ни стрелков-носильщиков, ни парамедиков, ни санинструкторов. Никого! Потому что обязательно нужно иметь врачебные знания, врачебный кругозор, научное образование, чтобы, побывав там, проанализировать и обобщить полученный опыт, суметь донести его до других и продвинуть военную медицину вперед. 70–90% раненых, и по нашим данным, и по американским, умирают в течение часа-двух с момента ранения. Именно здесь возможность спасать жизни бойцов! Но если ты находишься с боевым подразделением, то по своим боевым свойствам ты хотя бы не должен представлять для них обузы. То есть всем людям, которые собираются заниматься защитой Отечества вообще, даже если нет медобразования, обязательно нужно активно качать военную компоненту! И тем, кто имеет медицинское образование! Не надо думать, что, если я врач, меня посадят в безопасном месте и все будет решено помимо меня. Запросто может сложиться с точностью до наоборот.

— Наши материалы читают в основном люди гражданские. И я заметила по окружающим, в том числе по своим родственникам, знакомым, что, проживая в Москве, Санкт-Петербурге, даже в по большому счету прифронтовом Ростове-на-Дону, человек думает, что ему незачем знать азы не то что тактической медицины, но даже оказания первой помощи. Ведь если надо — быстро приедет скорая! Нужны ли нам какие-то медицинские знания в обычной жизни даже без учета того, что в эту жизнь может прийти война?

— В нашей обычной жизни по России 30 тысяч человек в год гибнет в ДТП, а свыше 100 тысяч получают ранения. При этом в львиной доле у людей нет никаких зачатков знаний о том, что нужно делать, чтобы помочь пострадавшему. А аптечки, которые имеются в машинах, — они ни о чем! Нет ни знаний, ни инструмента. Случись что — ложись и помирай. Поэтому я всегда ношу с собой маленькую аптечку. Считаю, что при моей профессии мне будет очень стыдно, если, не дай бог, кто-то будет ранен и умрет у меня на руках, потому что не нашлось жгута и перевязочного пакета.

И это только ДТП! А если взять пожары — сколько людей погибло! А если взять техногенные катастрофы самого разного типа, теракты, криминал — куча примеров! Один мой знакомый, очень хороший тактический медик, вышел из дома, и это был тот единственный случай, когда он не взял с собой аптечку, и прямо около его дома девушку порезали — ударили ножом в шею. Ему нечем было оказать помощь. У него шок такой был, что он теперь с собой две аптечки носит! Каким бы ты толковым врач ни был, если у тебя нет специальных средств, возможности помочь пострадавшему сильно ограничены. Я считаю, что чем больше ты знаешь, тем ты богаче и разностороннее как личность, а значит, тем лучше для тебя.

— Что желательно иметь с собой обычному человеку, который ходит по улице, ездит на работу… Что ему положить в сумку или в свой маленький рюкзачок? Необходимый минимум?

— В гражданской жизни прежде всего надо понимать, что все наши действия, в отличие от войны, регламентируются уголовно-процессуальным кодексом и кучей других нормативных актов. Соответственно, объем и ассортимент действий, которые можно предпринять в отношении пострадавшего, очень ограничены. То есть уколы делать нельзя, таблетки давать нельзя, какие вмешательства — рану, например, зашивать — боже упаси!

Для первой помощи пострадавшему можно перевязать его, наложить жгут, наложить шину или иным способом иммобилизировать поврежденную кость. Можно обеспечивать проходимость дыхательных путей, чтобы человек не задохнулся. Даже обезболивать нельзя! Но этого уже достаточно, чтобы в значительном проценте случаев спасти жизнь тяжелораненого, потому что смерть чаще всего наступает от массивной кровопотери! Кроме того, смерть наступает из-за того, что перелом не иммобилизировали либо возникла непроходимость верхних дыхательных путей.

— Перечислите комплект необходимого.

— Легко! У меня при себе жгут, индивидуальный перевязочный пакет, пакетик отечественного гемостатика «Гемофлекс» и санитарная косынка. Объем — в полтора кулака. Все умещается в аптечку либо санитарную косынку. Положил в рюкзачок либо сумочку и пошел.

— А какова цена вопроса?

— Если совсем уж жаба давит, рублей за шестьдесят можно купить жгут Эсмарха, рублей за двадцать-тридцать — перевязочный пакет, рублей за сто — косынку. И еще неплохо иметь спасательное одеяло, оно не является необходимым, но весьма желательно. В общем, если самый дешевый, самый бюджетный вариант, в 300 рублей можно уложиться. Если же на себе любимом не экономить, то добавляем гемостатик, хороший израильский бинт, хороший жгут. Можно уместиться в пределах 3500 рублей. Много это или мало — ну, думаю за свою жизнь, за свою конечность… Люди, живущие в Москве, зачастую в день больше тратят.

Это вообще вопрос интересный… Реклама, медиа людям мозги промыли. «Защити себя и близких в случае термоядерной войны — купи плазму в кредит!» А зачем? Так все равно ж деньги пропадут! «О, точно», — сказал человек и побежал покупать в кредит плазму. Настолько изощренные психологические технологии, что творят безумство, думая, что действуют логично.

3500 за то, что в случае чего ты с большой вероятностью останешься живой, это дорого. А потратить пять-десять тысяч на то, чтобы полетать в аэродинамической трубе, сходить на шоу трансвеститов — это нормально!

Как говорит один мой друг-офицер, воюющий с 1986 года, вся грудь в орденах, — каждый раз одно и то же: сначала никому ничего не надо! А как только первый артиллерийский удар, все дороги забиты толпами беженцев и каждый кричит, почему его никто не прилетел спасать. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Почему ваши жизни и жизни ваших близких должны быть дороже, чем вам самим? Все думают, что МЧС всех спасет. Но я должен многих расстроить. Когда в отдельно взятом городе случается наводнение или теракт, спасатели прибывают, развертываются по окраинам города и помогают тем, кто смог выбраться. Потом уже, когда схлынет первая волна, осторожно, небольшими группами, продвигаются внутрь. Но это будет совсем не сразу.

Мы, проанализировав и обобщив наш опыт, разработали в сотрудничестве с одной хорошей фирмой аптечку. Она сейчас на мне надета. В нее помещается один жгут, два перевязочных пакета, пакетик гемостатика — средства, позволяющие остановить кровотечение даже при повреждении артериальных сосудов, когда бинты уже не помогают. «Гемофлекс» — единственный гемостатик, прошедший у нас испытание войной и показавший свою высокую эффективность. Не было ни одного случая, когда с его помощью не удалось бы остановить кровотечение. Если перебит крупный кровеносный сосуд, бинт кровотечение не остановит, кровь хлещет через повязку, как сквозь бумагу, и человек может быстро умереть от потери крови. Лучше при сильном кровотечении насовать в рану гемостатик, специальный материал, пропитанный хитозаном. Я изучал разные гемостатики, статью на эту тему написал и считаю, что самые лучшие — с хитозаном. Гемостатик обязательно с собой нужно иметь, пакетик можно купить за две тысячи рублей. Дело в том, что, если у вас сильное кровотечение и наложен жгут, если через час жгут не снимут, конечность, скорее всего, придется ампутировать. Я никому не желаю стать инвалидом! Это комплект того, что нужно одному человеку.

— Как в России поставлена работа по обучению граждан оказанию первой медицинской помощи? Насколько в этом плане подковано население?

— Для ситуации в гражданской жизни подготовиться можно. У нас в стране, особенно в Москве, очень много курсов, большинство — бесплатные либо стоят копейки. На них могут научить навыкам первой помощи. И в принципе любой социально активный, заинтересованный человек может найти возможности пройти такие курсы и в Москве, и в провинции.

Но надо понимать, что, как только начнутся активные боевые действия, все эти навыки окажутся ненужными. Чем ты перевяжешь, если все аптеки закрыты и нет перевязочных средств? А если пострадавший не один, а их десятки и никакая скорая не приедет, потому что вы находитесь в обстреливаемом районе?! И как ты вообще будешь перевязывать, когда оттуда мины летят, тут пулемет бьет, а там бегают привезенные с Украины нацисты с битами?! И перед тобой ранения, которых ты раньше в принципе не видел… Когда оторванные конечности, когда ранения сосудов и кровь бьет фонтаном. Даже человек с медицинским образованием просто впадает в ступор!

— Юрий Юрьевич, надеемся, у наших читателей не осталось сомнений в том, что знать основы оказания первой медицинской помощи хотя бы в гражданском варианте жизненно важно! Скажите что-нибудь мотивирующее для тех, кто все откладывает, говорит себе: «Ну, я как-нибудь потом схожу и всему научусь!»

— Я не знаю, насколько это для современных людей актуально, но, когда тебе кто-то звонит и говорит «а помнишь, ты мне когда-то жизнь спас», это праздник, который ни с чем нельзя сравнить! У каждого из нас есть близкие, дети, родственники. И случись что — вы ничего не умеете и не хотите уметь. Но если человек чего-то по-настоящему захочет, то нет ничего невозможного. Поэтому потеряйте несколько часов своего времени и сходите на курсы. Рано или поздно это обязательно пригодится! Вы же перед телевизором проводите в сотни раз больше времени, а здесь вы найдете для себя гораздо более полезное занятие, чем сидеть перед дебилизирующим каким-нибудь «комеди-шоу» и смотреть какую-нибудь мерзость.

А вообще, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, но доживут далеко не все. Соответственно, если хотите дожить — нужно неустанно работать. И медицина — один из способов сильно увеличить свои шансы.