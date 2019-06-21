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Экономика

Глава ВЭБа предложил направлять российских специалистов в Африку, как во времена СССР

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Глава ВЭБа предложил направлять российских специалистов в Африку, как во времена СССР

Москва, 21 июня. Россия должна возродить практику Советского Союза, который направлял в Африку своих специалистов для обмена опытом. С таким предложением в пятницу выступил глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на конференции «Россия—Африка».

Он также считает необходимым увеличить число африканских студентов, принимаемых в российские вузы, чтобы усилить экспорт услуг образования.

«Мы, конечно же, как это было когда-то при Советском Союзе, можем направлять по отдельным курсам образовательных учреждений своих специалистов на Африканский континент», — отметил Шувалов.

По словам председателя ВЭБа, Россия может помочь африканским странам в таких сферах, как ядерная, гидро- и тепловая энергетика, а также строительство железных дорог. Шувалов подчеркнул, что подобное сотрудничество будет взаимовыгодным не только для Африки и России, но и для остальных государств ЕАЭС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Африка вместе составляют половину мировых ресурсов, которые необходимо использовать для построения большого экономического будущего. Глава российского кабмина добавил, что в новую эру российско-африканского сотрудничества правительство РФ сделает все возможное, чтобы партнерство было успешным.

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Автор: Антон Соколов
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