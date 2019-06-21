МИД РФ рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Грузии

Москва, 21 июня. Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам, которые находятся в Грузии, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей в связи с протестными акциями в Тбилиси. Об этом говорится в Twitter Департамента Ситуационно-кризисный центр внешнеполитического ведомства России.

«В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Акции протеста в грузинской столице начались после того, как депутат Государственной думы Сергей Гаврилов открыл проходящую в Тбилиси сессию Международной ассамблеи православия, напомнил «Царьград». Как отметил Infox.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию из-за беспорядков в стране.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Грузии причастна не только местная оппозиция, но и Соединенные Штаты. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии функционирует американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что американцы и граждане Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям в социальных сетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.