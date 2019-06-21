Юные музыканты Украины не будут изучать Моцарта и Бетховена, а будущие художники забудут о Ренуаре

В рамках инициированной министерством культуры Украины широкомасштабной акции по реформированию системы эстетического образования страны уже с 1 сентября нынешнего года из программы музыкальных школ будет исключено изучение творчества целой плеяды всемирно признанных композиторов. Кроме того, сразу в нескольких крупных художественных лицеях на территории от Ужгорода до Мариуполя прекращается преподавание секретов творчества французских, бельгийских и русских импрессионистов, имажинистов и абстракционистов.

Как утверждают чиновники, подобные меры помогут «отстоять в умах детей принципы украинских патриотических традиций». Независимые эксперты склонны полагать, что такое нововведение приведет к массовому увольнению квалифицированных учителей и мастеров и даже закрытию уникальных учебных заведений. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Эти кадры, «случайно» показанные в новостях одного из центральных украинских телеканалов, впоследствии были удалены даже с соответствующего сайта, однако слова героев материала практически моментально разошлись на цитаты.

Так, например, учительница музыки одной из винницких школ, комментируя решение профильного украинского министерства, заявила буквально следующее: «Полностью поддерживаю такое положение. Лично мне не нужно, чтобы мои дети разбирали по нотам «Лунную сонату» (культовое произведение Людвига ван Бетховена. — Прим. ФАН). Достаточно будет, если они смогут сыграть на аккордеоне «Несе Галя воду» (застольная украинская песня. — Прим. ФАН)». Другой педагог, придерживающийся такого же мнения, изрек следующую фразу: «Детям и без того нет дела до всяких Малевичей и Васнецовых. Уроки, посвященные творчеству таких художников, необходимо свести к минимуму».

Преподаватели, которые проповедуют диаметрально противоположные взгляды, объявили о намерении проводить бессрочные акции у здания министерства культуры в Киеве.

«Ни Шопен, ни Шуберт не подходят под действующий на Украине закон о «декоммунизации», а Сезанн никак не связан с «шовинистической политикой России», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей директор творческой студии одного из городов в Черниговской области Виталий Карий. — Сокращение и сведение на нет количества часов по соответствующим предметам приведет к тому, что я буду вынужден уволить почти треть своего персонала. А потом, возможно, очередь дойдет и до меня».

Действительно, единомышленники Кария на протяжении последнего месяца провели около десяти пикетов как у входа в центральный корпус министерства, так и вдоль ограждения возле Верховной рады. По словам самих устроителей мероприятий, никаких реальных результатов это не принесло.

«Чиновники выходить к нам не хотят, а многие парламентарии и вовсе не приходят на работу, — пожаловалось в беседе с корреспондентом ФАН одна из активисток, преподавательница сольфеджио с тридцатилетним стажем, попросившая не называть ее фамилию. — А ведь я нахожусь под угрозой увольнения. Разве частными уроками я смогу заработать себе на старость?»

Впрочем, тут же, словно опомнившись, женщина заявила, что лично о себе она не думает.

«Мои дети (речь идет о воспитанниках ее музыкальной школы. — Прим. ФАН.) попросту не будут знать деталей творчества Моцарта и Баха. Неужели кому-то нужно, чтобы дети выросли дилетантами?» — спрашивает она.

На данный момент этот вопрос остается риторическим.

Согласно основным положениям министерского документа, преподавание основных предметов в музыкальных школах сократится с двух часовых уроков в неделю до 45 минут, изучение сольфеджио — с полутора часов до 30 минут, а занятия по вокалу будут отменены вовсе.

Но и это еще не все. Уроки музыкальной литературы (для художественных училищ — обсуждение живописи и графики) отныне сокращаются вдвое. Никаких «сводных» занятий в хоре или оркестре (для рисующих, соответственно, — проведения пленэров и совместных этюдов) не предусматривается.

«Мои бывшие коллеги просто убирают лишнее и заставляют детей сфокусироваться на главном», — язвительно заявил корреспонденту ФАН экс-сотрудник министерства Юрий Р.

Но и это еще не все. Если все основные приказы ведомства окончательно вступят в силу, стоимость обучения в ДМШ и ДХШ на Украине может вырасти с нынешних 300 гривен (приблизительно 800 рублей) до 5 тысяч гривен. Предполагается, что подобные учебные заведения будут переведены с бюджетного финансирования на полную самоокупаемость.