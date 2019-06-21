Зеленский внес в Раду запрещающий «кнопкодавство» законопроект

Киев, 21 июня. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обеспечения личного голосования депутатов, сообщили в пресс-службе нижней палаты украинского парламента.

По данным сайта Верховной рады, документ о «кнопкодавстве» был внесен президентом 21 июня. Текст законопроекта на портале отсутствует, пишет РИА Новости. Проект закона зарегистрирован под номером 10394.

Если законопроект будет поддержан на всех уровнях, то депутатам Рады придется лично присутствовать на голосованиях во время заседаний парламента. В настоящее время они используют своих коллег, которые за них наживают кнопки для голосования.

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский ранее заявил, что команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Парламентарий уточнил, что сторонам необходимо провести встречу с конкретными результатами, подготовить предложения и согласовать дипломатические каналы между Киевом и Москвой. Только после этого президенты «должны принять согласованные и сформированные решения», считает Поплавский.

В мае этого года состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Новый глава государства успел уже заявить о себе, причем не всегда стандартным образом. В частности, Зеленский пожаловался, что не может работать в администрации президента Украины на Банковой улице и намерен съехать оттуда. Накануне он провел журналистам экскурсию по всему кабинету, в ходе которой показал «прикольную вещь».