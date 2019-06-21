ВСУ учат детей считать жителей ЛНР и ДНР «неправильными украинцами»

Луганск, 21 июня. Командование Вооруженных сил Украины организовало для школьников на подконтрольной Киеву части Донбасса курсы, в рамках которых психологи учат детей считать жителей Донецкой и Луганской народных республик «неправильными украинцами». Об этом рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, организатором «медиа-курсов» выступил командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Сырский. По его приказу на подконтрольной Украине территории Донбасса проводятся тренинги с детьми по работе с информацией о гражданской войне на юго-востоке страны, которая появляется в СМИ, указал Осадчий.

Он уточнил, что непосредственное участие в мероприятиях принимал замглавы штаба ООС Руслан Мирошниченко.

«Психологи убеждали школьников в том, что на территориях ЛНР и ДНР проживают «неправильные» украинцы, с которыми необходимо бороться любыми средствами, вплоть до физического уничтожения», — передает его слова «Луганский Информационный Центр».

Осадчий констатировал, что Киев такими действиями пытается оправдать гражданскую войну на Украине и убийство мирных граждан подконтрольной ему армией.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.